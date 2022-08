Detienen a 10 hombres vinculados con incendios a Oxxos en Ciudad Juárez

Diez hombres fueron detenidos esta madrugada, vinculados con los atentados a establecimientos comerciales Oxxo de Ciudad Juárez, que ocasionaron el deceso de nueve civiles.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los operativos se efectuaron en coordinación con elementos de corporaciones estatales y federales, tal como lo informó esta mañana Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad.

Los sujetos habrían sido los responsables de incendiar una tienda de conveniencia y un camión de transporte de personal, de una empresa maquiladora y les fue asegurado un revólver y tres fusiles de asalto.

Seis de los hoy detenidos fueron ubicados esta madrugada, en una vivienda de la colonia Infonavit Aeropuerto durante la madrugada de hoy.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Copaiba y Ajenjo Oriente, donde los policías municipales intervenían un vehículo.

Los criminales, desde el interior de un domicilio abrieron fuego contra los agentes, incluido el secretario de seguridad pública, César Omar Muñoz.

Durante el intercambio de disparos, se solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policía estatal, Guardia Nacional y Fiscalía.

Tras irrumpir en el inmueble se puso bajo arresto a quienes se identificaron como Manuel Alfredo L. G. de 28 años, Jorge Adrián V. L. de 30 años, Esequiel A. de 24 años, Víctor Hugo L. T. de 35 años, William L. P. de 28 años y José L. E. de 44 años de edad.

Este grupo es señalado como el responsable de arrojar una granada de fragmentación a un centro de rehabilitación, en la colonia Jardines del Aeropuerto. Por fortuna, el artefacto no estalló.

Posteriormente, en el cruce de las calles Ramacoi y Portal de la Tierra, en la colonia Infonavit Aeropuerto, se reportó una persona armada a los números de emergencia.

Los agentes detuvieron en el sitio a un adolescente de 16 años, quien portaba en su cintura una pistola tipo revólver y dijo, fingía como “halcón” al servicio de un grupo delictivo.

Posteriormente fueron arrestados Jorge Antonio C. B. de 33 años, Julio César S. R. de 42 años y Marcos C. C. de 40 años, señalados por haber intentado incendiar un camión con bombas molotov, en el cruce de las calles Rivera de Delicias y Tepeyac, en la colonia Riveras del Bravo.

También fueron asegurados dos vehículos abandonados con armas de fuego tipo fusil de asalto y equipo táctico en su interior, uno de ellos en el estacionamiento de la Central Camionera.