Violencia en Cd. Juárez: AMLO confirma 11 fallecidos y 6 presuntos responsables detenidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que 11 personas personas perdieron la vida durante los actos de violencia registrados la noche de este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario indicó que las agresiones comenzaron por el enfrentamiento entre dos grupos criminales, actos que afectaron de manera intencionada en la población civil.

“Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, afirmó que la SSPC se encuentra trabajando con las autoridades de Chihuahua e informó que a las 13:27 horas del jueves comenzó el enfrentamiento entre los grupos delictivos ‘Los Chapos’ y los ‘Los Mexicles’ en el interior del Cereso estatal número 3 de Ciudad Juárez.

Esta riña dejó en saldo de 20 internos lesionados, cuatro de ellos por arma de fuego; el resto de ellos por golpes y contusiones; así como dos personas privadas de la libertad fallecidos.

A partir de esta situación, aseguró el funcionario, el grupo criminal ‘Los Mexicles’ ordenó acciones de disturbios y agresiones contra población civil de Ciudad Juárez.

Estos actos de violencia cobraron la vida de nueve civiles, entre los que se encuentran cuatro empleados de una radiodifusora local.