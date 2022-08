‘No hay condiciones para rescate de mineros en Coahuila’, dicen autoridades

Al menos dos de cuatro pozos, del predio “El Pinabete”, no tienen condiciones para llevar a cabo el rescate de los trabajadores atrapados en la mina de carbón. (Magda Guardiola)

En un comunicado conjunto emitido la noche de este lunes por los tres órdenes de gobierno, las autoridades informaron que en al menos dos de cuatro pozos, del predio “El Pinabete”, no hay condiciones para llevar a cabo el rescate de los trabajadores atrapados en la mina de carbón.

Al medio día, personal de la Secretaría de Marina introdujo un dron acuático al pozo 4; el aparato tecnológico de alta resolución mostró que en el lugar había pilotes de madera que impidieron continuar con la estrategia.

”Nos dijeron que no había podido entrar al pozo por qué hay mucha madera ahí tirada y no hay manera de entrar hasta el fondo. Bajó un militar con el dron, no dijeron si salió de volada o ahí anduvo un rato”, corroboró Ana Cristina Cruz, familiar de Jaime Montelongo, trabajador atrapado en pozo de carbón.

Remberto Hernández, regidor de Sabinas por Movimiento Ciudadano informó que los niveles de agua descendieron hasta nueve metros antes del espejo, o primer fondo del pozo; también dijo que los escombros en este punto, a pesar de ser removidos, entorpecen el avance.

De acuerdo con el comunicado de las tres órdenes de gobierno, la maniobra con el dron se repitió en el pozo número tres desde la superficie hasta la lámina de agua, “confirmando que no existen condiciones para llevar a cabo el ingreso de los equipos de búsqueda y rescate. Existe una gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia en el agua que provoca escasa visibilidad.

Al interior del predio, las familias están preparadas para cualquier noticia, dijo Ana Cristina Cruz. ”Dice que está preparada verdad, si son noticias buenas pues que bueno, si no que venga lo que venga, nada más que me lo entreguen. Nosotros acá afuera esperamos a ver qué noticias nos dan”.

En un comunicado aparte, el gobierno estatal informó este lunes que ya se extrae 60 por ciento más agua de la que se junta, es decir que a cinco días de ocurrido el accidente, no se pudo localizar la fisura por donde entraba agua como aseguró el domingo el gobernador Miguel Riquelme Solís.