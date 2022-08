Intuban a mujer que fue quemada en intento de ataque sexual en Guadalajara

Reportan grave pero estable a la mujer de 24 años que fue rociada con solvente por un sujeto que intentó un ataque sexual en su contra en Guadalajara.

La joven se recupera lentamente de las quemaduras que sufrió en el 28 por ciento de su cuerpo, y fue intubada este martes para proceder a tratamientos regenerativos de sus órganos internos, señaló el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

“Ella al principio se negaba a recibir alguna atención médica, por ejemplo la intubación que necesitaba para las curaciones que se le estaban haciendo y afortunadamente ya se le había logrado convencer, y una vez que ella salga adelante de esta terrible situación, le daremos seguimiento para tratamiento psicológico, de adicciones, para brindarle una nueva oportunidad a esta mujer que le permita reintegrarse a la vida económica, social y demás”, comentó Lemus Navarro.

La joven se encuentra sola en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, pues se resiste al contacto con su familia, aunque se ha logrado localizar a sus parientes, “ella vive en Tonalá, no vive en Guadalajara, y se tiene identificados ya a los padres, no puedo entrar en muchos detalles por la secrecía y respeto hacia su persona, pero ella no quiere ver en estos momentos a sus familiares, parece que hay un conflicto familiar fuerte, pero ya se les contactó y se les explicó qué es lo que esta pasando y yo espero que pronto podamos también contribuir a que se recomponga esta relación familiar”.

Así fue la agresión a la mujer que fue quemada en Guadalajara

El edil lamentó la difusión del tema, denostando a la afectada, y minimizando la agresión al haber sido rociada con el solvente que ella inhalaba al momento de la agresión, “no debemos justificar la violencia hacia las mujeres bajo ninguna circunstancia, por el contrario, siendo una mujer en esa situación merece aún más la protección de todas y todos nosotros”.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en la calle José Ramos al cruce con María Uribe, en la colonia Tetlán, de Guadalajara. La mujer, de 24 años, deambulaba, cuando un sujeto se le acercó y comenzó a hacerle tocamientos, luego forcejeó con la afectada quien trataba de zafarse, y fue entonces que él le arrebató un envase con solvente que ella traía; se lo vertió en el cuerpo, le prendió fuego y huyó.

En la zona donde fue atacada la joven se ubica un sitio identificado como ‘picadero’, donde venden, preparan, y se consumen drogas; por versiones de vecinos y testigos, el dealer es Francisco Brian ‘N’, el presunto agresor, quien se encuentra detenido, y eventualmente, esta semana sería imputado en el complejo carcelario de Puente Grande.