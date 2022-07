Arzobispo de Guadalajara pide que cesen desapariciones en México

Este domingo, familiares de personas desaparecidas llegaron con lonas y cárteles a la Catedral Metropolitana de Guadalajara, y exigieron la búsqueda de sus seres queridos además, pidieron al prelado oraciones por su regreso con vida, “estamos pidiendo que cesen las desapariciones de hermanos y hermanas, que los que han sido desaparecidos se vuelvan a encontrar, los podamos ubicar, los podamos abrazar de nuevo, es una necesidad que urge, porque marca el corazón de las personas, de las familias que viven la tragedia y la incertidumbre de sus seres queridos desaparecidos. Para ellos no hay noche, no hay día, no hay semana, no hay mes, ya no hay tiempo para otra cosa, más que para buscar llenar el vacío de la ausencia del ser que injustamente ha sido desaparecido”, dijo el mitrado durante su homilía.

Durante el desarrollo de la ceremonia eucarística, se fueron haciendo presentes decenas de personas, quienes extendieron sus carteles y afiches con la fotografía de sus familiares y amigos desaparecidos, algunos de ellos, en voz baja, rezaban oraciones y hacían plegarias por sus ausentes.

La mayoría de los manifestantes vestían ropas blancas, y escucharon atentos el mensaje del purpurado, “no podemos considerarnos un país sano, un país próspero, un país en desarrollo mientras carguemos en nuestras conciencias y en nuestras espaldas el número tan grande de hermanos y hermanas caídos en la violencia, y desaparecidos por la violencia; no podemos estar en paz y ser un país en armonía”.

En Jalisco se tienen denuncias de 15 mil 45 personas desaparecidas, de acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que ubica a la entidad en primer lugar en este rubro.

Al momento, en las morgues del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay 341 personas identificadas que no han sido entregadas a sus familiares, de los cuales, 247 corresponden a cuerpos inhumados de fosas clandestinas a que no han sido reclamados por corresponder a personas originarias de otros estados y migrantes centroamericanos.

La Catedral tapatío lució completamente llena de los miembros de las familias y colectivos de personas desaparecidas, a quienes se dirigió el Cardenal Robles, y les refirió que el trance por el que pasan no es una situación imaginaria, ni una ocurrencia, pues las desapariciones en México son una realidad lacerante y dolorosa que afecta a miles de familias.

Cabe señalar que durante una de las conferencias mañaneras, registradas en últimos días, se informó que los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas por parte del Gobierno de Jalisco han logrado la localización de 23 personas durante la última semana, y 73 durante el mes de julio.