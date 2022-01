Diputados de Morelos denuncian a Cuauhtémoc Blanco por delincuencia organizada

Diputados del Congreso de Morelos denunciaron al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por presuntos delitos de delincuencia organizada.

Legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, concentrados en el llamado G-11 compartieron a El Financiero las querellas dirigidas a la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

La semana pasada se difundió a nivel nacional una fotografía de Blanco Bravo con tres presuntos líderes del crimen organizado en una iglesia de Yautepec, que data supuestamente del 12 de diciembre de 2018.

Las imágenes salieron del celular de Esther Yadira Huitrón o Rosario “N”, alias “La Jefa”, presunta líder de Guerreros Unidos y quien fue detenida el año pasado en Oaxtepec por la Marina.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, compartió las denuncias donde se indica que organizaciones civiles y la sociedad en general solicitaron a los legisladores actuar para que se esclarezca si el Ejecutivo estatal está relacionado con grupos criminales afines al Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y el grupo criminal local Comando Tlahuica, y que de ser así se actúe en consecuencia.

El Financiero solicitó una postura a las autoridades estatales y señalaron que en breve lo harían.

Denunciantes también aparece con “La Jefa”

Los diputados denunciantes son el presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Erick Sánchez Zavala, quien fue edil de Yecapixtla, así como sus correligionarios, Andrea Gordillo, Ángel Adame y Oscar Cano.

Por Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano y Luz Dary Quevedo Maldonado, expresidenta municipal de Tetecala y a quien se le ha señalado por aparecer con “La Jefa” y de tener una amistad con ella.

El caso de la diputada naranja es similar al de Sánchez Zavala. El diputado del PRI, Alberto Sánchez y el de Nueva Alianza, Agustín Alonso, quienes también fueron alcaldes de Xochitepec y Yautepec, respectivamente, también aparecen con la acusada.

Los otros legisladores que encabezan la denuncia son el priista Eliasib Polanco Saldiva, junto con Juan José Yáñez Vázquez, tío de Julio y Roberto Yáñez, quienes en 2015 fueron artífices del triunfo de Cuauhtémoc Blanco en la presidencia municipal de Cuernavaca, pero después tuvieron un pleito.

Así como los legisladores de Nueva Alianza, Verónica Anrubio y Agustín Alonso, quien tuvo un desencuentro con el comisionado de Seguridad, José Antonio Ortíz Guarneros, en diciembre pasado, después de que el aliancista solicitó la renuncia del almirante por no dar resultados en seguridad.

“Yo no me he reunido con líderes de la delincuencia organizada para permitir que únicamente operen los Guerreros Unidos”, respondió Ortíz Guarneros.

Pidió a Agustín Alonso que lo acompañara a la FGR para ver cómo estaban las denuncias al respecto.