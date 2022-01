Jalisco: Niegan nuevo desembarco de cruceristas en Puerto Vallarta

Gobierno de Jalisco no dejó desembarcar a un crucero en Puerto Vallarta que tenía al menos a nueve personas contagiadas de COVID-19. (Bloomberg)

Autoridades sanitarias de Puerto Vallarta, Jalisco, impidieron el desembarco de pasajeros del crucero Navigator of the Seas debido a que no presentaron pruebas de negatividad COVID-19.

En el navío se encuentran nueve personas contagiadas, y representantes de la Secretaria de Salud de Jalisco solicitaron para su desembarque la realización de pruebas PCR, y ante la respuesta negativa, la naviera determinó el retiro de la embarcación.

Esta es la tercera posición ocasión en que se incumple con el requerimiento de las autoridades sanitarias, ante la transportación de personas positivas a SARS-CoV-2.





El pasado 23 de diciembre atracó en el puerto el crucero Koningsdam, en nlas mismas condiciones, y el 27 de diciembre, el Carnival Panorama atracó con 69 infectados.

La Secretaría de Salud Jalisco y la Mesa de Salud informan en un comunicado que no se ha negado, ni se negará el desembarque de personas que viajan a bordo de cruceros que visitan Puerto Vallarta, siempre y cuando se cumpla con el requisito de presentar una prueba de antígenos negativa al coronavirus, debido al alto riesgo de transmisión de contagios que suponen los brotes activos de COVID-19 para la comunidad y para los mismos viajeros y tripulantes.

Esta medida de prevención está apegada a la normativa, reglamentación y protocolos de sanidad internacional. En el caso específico, las tres embarcaciones descritas reportaron un brote activo, a su arribo a Puerto Vallarta, estaban clasificadas en semáforo amarillo, es decir riesgo elevado de contagio.

La SSJ dialogará con empresarios y prestadores de servicios de este destino turístico, entre quienes han manifestado su inconformidad por la afectación en sus actividades, con el fin de llegar a acuerdos que permitan seguir enfrentando de manera adecuada la pandemia por COVID-19.

La vigilancia epidemiológica internacional, se realiza de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, y se realiza todos los días en los puntos de entradas internacionales con los que cuenta Jalisco.