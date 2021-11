México protesta contra la violencia de género

Este jueves, mujeres salieron a las calles para protestar contra los abusos y los feminicidios registrados en México y en el mundo.

Mientras en la Ciudad de México la concentración empezó esta tarde, en diversos estados desde más temprano se visualizó a personas con carteles y gritando consignas en defensa de las mujeres.

En Tabasco, feministas marcharon y realizaron pintas en la Fiscalía General del Estado y en otros edificios como el Instituto Juárez. Las mujeres protestaron en la Fiscalía General del Estado donde realizaron pintas y tapizaron la entrada con fotos de aquellas mujeres quienes han sido reportadas como desaparecidas. Al grito de “la Fiscalía no me cuida, me cuidan mis amigas”, demandaron investigaciones más ágiles y certeras.

Manifestantes tapizaron la entrada de la fiscalía de Tabasco con imágenes de mujeres desaparecidas. (María Albert Hernández). (Cortesía)

En Morelos, un grupo reducido de feministas marchaba esta tarde desde la zona de El Calvario a la Plaza de Armas, en el Centro de Cuernavaca.

En el Estado de México, Amnistía Internacional y el grupo Vivan Las Mujeres convocó a una movilización desde la mañana. Se reunieron en la Fiscalía del Edomex.