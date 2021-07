¿Vuelos fantasmas? Detectan irregularidades en bitácoras de aviones del Gobierno de Sinaloa

El Hangar Oficial del Gobierno de Sinaloa entregó bitácoras donde no hay información de las horas de vuelo. (Cuartoscuro).

Más de 150 vuelos realizados de Culiacán hacía varias ciudades del interior de la República en las aeronaves del Gobierno del Estado de Sinaloa no están debidamente transparentados, por lo que la Comisión de Fiscalización del Congreso Estatal solicitó a la Auditoria Superior del Estado una investigación fiscal convincente.

El Hangar Oficial del Gobierno de Sinaloa entregó las bitácoras, algunas sin firma del responsable que autorizó los vuelos, no hay información de las horas de vuelo, no se especifica la hora de salida y de regreso. Tampoco hay oficios de autorización o la agenda de trabajo. Pero lo más ambiguo es que no existen nombres de los pasajeros que utilizaron esos viajes.

Los vuelos se realizaron a ciudades como Toluca, Houston, Guadalajara, Saltillo, Durango y Monterrey. Ante la opacidad de la información, los diputados que conforman la Comisión de Fiscalización encabezados por Graciela Domínguez Nava, Marco César Almaral y Marco Antonio Zazueta solicitaron una auditoría específica del uso de las aeronaves.

Son siete aeronaves las que se utilizaron que carecen de información completa en las bitácoras.

Detectan facturas falsas y lista de ‘aviadores’ en Escuela Normal de Sinaloa

Por otra parte, en la auditoría a la Escuela Normal de Sinaloa se detectaron facturas falsas y una lista de trabajadores que no acreditaron haber laborado y otros no comprobaron requisitos de escolaridad o años de experiencia establecidos en la normatividad.

Se detectó una erogación por 9 millones 700 mil pesos desde el mes de febrero de 2019, hasta 2020.También hay pagos de diversos conceptos sin documentación comprobatoria, ni justificación del gasto y pagos de categorías a personal no autorizado.