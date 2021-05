Candidato del PAN a alcaldía en Morelos vende cargos públicos en 250 mil pesos

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, Sergio Alba Esquivel, vendió en 250 mil pesos a un empresario la Dirección de Predial y Catastro del Ayuntamiento, misma que dijo va a dividir para hacer que sean dos cargos que ocuparía el ofertante y otra persona más allegada al panista.

A través de redes sociales circularon audios y videos en poder del Financiero, donde se escucha y se ve el diálogo entre el aspirante albiazul y un ciudadano que le ofrece en una primera negociación 200 mil pesos para que, en caso de ganar el próximo seis de junio, designe al empresario que se escucha en el audio, como director de Predial y Catastro.

“Analizando aquí las cosas, hay tres puestos y no creo que los tres estén comprometidos. Para que nos fuéramos de lleno y le metiéramos con todo te pediría Catastro, ya sea Catastro, el área jurídica, la Dirección o Secretaría, lo que sea, y Agua Potable, no sé tú si ya los tengas platicados. Ahí sí quisiera que fueras honesto conmigo”, refiere el empresario mismo que aún no ha sido identificado.

A su vez, Sergio Alba respondió que en la actual Administración municipal Predial y Catastro forman parte de una sola dirección, pero que de llegar a ocupar el cargo de alcalde las va a dividir, ello para impulsar ‘un proyecto’ que ya tiene con otra persona con la que se supone también ya negoció.

“Mira, Catastro podría ser, o sea, podría ser porque ahorita lo juntó ‘Pachuco’ (actual Edil de Emiliano Zapata con licencia), pero se puede separar, de hecho antes estaba separada, se trabajaba por separado. A mí sí me interesaría separarlas para que haga cada quien su chamba”, señala el contendiente.

“Ahora, ¿estamos hablando de Predial o Catastro?”, pregunta el empresario.

“De Catastro, porque Predial ya tengo también un compromiso”, responde Alba Esquivel.

En ese momento el empresario le ofrece dinero a cambio de ambas direcciones.

“Mira, si se trata de lana, cabrón, ¿con cuánto hay que entrarle? La neta. Así hablando al chile, cabrón, la neta. Dime de cuánto cabrón y el proyecto se puede hacer, el proyecto se puede hacer y vamos a trabajar bien si primeramente Dios se gana”, expresa.

El candidato del PAN cuestiona al empresario cuánto dinero aportaría para su campaña a cambio de ambas direcciones. Pero con base en el sentido de la conversación, esta se llevó a cabo, semanas antes de que comenzara el proceso electoral.

“Ahora sí, hablando así, ¿con cuánto le entrarías?”, insistió.

El empresario le responde que podría darle hasta 300 mil pesos, 10 mil pesos cada semana antes del inicio de la campaña y el resto dividido entre los 45 días de la contienda.

“La neta le entraríamos con unos dos varos, o hasta tres… 200 mil, mi Sergio, hasta 300 varos, ahorita gracias a Dios nos está yendo bien y órale. Para empezar le entraríamos con 10 mil semanales, antes de la campaña, ya iniciando la campaña los repartimos en las semanas que queden”, asevera.

Tras insistir en el compromiso que ya tiene para la Dirección de Predial, Sergio Alba le pide al empresario cerrar la cantidad en 250 mil pesos.

“O sea, está buena la propuesta, no lo niego… Vamos a hacer algo, mencionabas tres varos hace rato, ¿se puede cerrar en 250? ¿Está en tus posibilidades?”, pregunta el candidato al empresario, quien accede a la petición.

Antes de concluir la conversación, Sergio Alba le informa al empresario que hablará con la persona con la que ya tiene comprometida la Dirección de Predial.

También le pide discreción en torno a su acuerdo.

“Que quede entre tú y yo, güey, sí quiero que estés conmigo, voy a ver cómo hablo con esta persona.

“Te lo pido, güey, así, que sea acá nada más entre tú y yo”, se escucha decir al candidato.

Al término de la conversación, acuerdan que durante esa semana se hará entrega de los primeros 10 mil pesos para que Sergio Alba, compruebe que existe el compromiso de los ofertantes.

Sergio Alba fijó postura y dijo que son calumnias sobre los audios y videos que circulan en redes sociales, donde se escucha y se ve que recibe dinero de un empresario y además lo cuenta, para que le asigne la Dirección de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, al personaje que pretende impulsar su campaña para que alcance la alcaldía el próximo 6 de junio.

Sin embargo dijo que son editados de manera tecnológica y tendenciosa porque él no ha recibido dinero para su campaña. Además dijo que ha sido amenazado y pidió al gobernador, Cuauhtémoc Blanco mayor seguridad.

Agregó que los cargos en el ayuntamiento, de favorecerle la elección, será designados por un consejo ciudadano y miembros de su gobierno.

Ayer, el dirigente estatal Juan Carlos Martínez Terrazas advirtió que iban a surgir este tipo de acusaciones derivado de que según el panista, son punteros en la elección de alcaldes y diputados.