Estudiantes de la UAEM convocan a rescatar animales salvajes tras incendio en Tepoztlán

Alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) convocaron a la sociedad y expertos en rescate de animales silvestres a colaborar para salvar a la fauna que ha resultado afectada por el incendio forestal en la zona de ‘Malinalpa’, en el Barrio de Santo Domingo, Tepoztlán.

La catástrofe natural ha estado activa desde el domingo pasado, lo que ha provocado alarma entre la población y las autoridades, tanto estatales como federales. Las hectáreas afectadas por el fuego rebasan las 300, lo que significa que miles de animales que viven en esta área natural protegida del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin están en grave riesgo.

Entre los ejemplares que se pueden encontrar en esta región de los altos de Morelos están el venado cola blanca, el conejo teporingo, gorriones, reptiles y mariposas, entre otros.

El martes fue rescatada una cría de bebé zorra, que por el humo estaba color negro, pero al revisarla y después bañarla se tornó café. Posteriormente fue entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su resguardo y cuidado.

Los alumnos de la Facultad hicieron un desplegado con los siguientes requisitos para apoyar esta causa: transportadoras, casas de perritos, cartón, costales, frazadas, guantes gruesos o de carnazas, balde para agua y comida; alimentos para roedores, fruta, verduras, semillas. Así como también toallas, sábanas, sacos de manta o costales, bolsas tipo ‘Ziploc’, gasas, vendas, soluciones antisépticas, jabón neutro, jeringas y tijeras.

De igual modo, detallaron que se requieren soluciones intravenosas para hidratación y vehículos para transportar personas y animales.

Los jóvenes estudiantes, quienes fueron buscados por El Financiero, señalaron que estos días de combate estarán sumamente ocupados, por lo que “no buscan protagonismos” sino ayudar a los más vulnerables, por lo que pidieron compartir la convocatoria vía redes sociales.

Por otro lado, autoridades estatales recomendaron que si los animales no presentan fracturas, es importante que los dejen en su hábitat, pero si es se puede contactar a la Profepa pues cuentan con los médicos veterinarios zootecnistas para darles la atención debida y resguardarlos en el albergue que habilitó dicha dependencia.

Para consultar la información de la convocatoria para integrar grupos de rescate puedes dar clic aquí.

Este día, autoridades federales y estatales informaron que el 70 por ciento del control de esta conflagración y está al 50 por ciento de su liquidación. “Sí nos llevamos un susto fuerte porque hubo mucho viento, pero estamos haciendo mucha vigilancia, van a continuar los recorridos para atender a la población”, señaló Laura Velázquez Alzúa, comisionada nacional de la Coordinación de Protección Civil.

Autoridades detallaron que se han realizado 351 descargas de agua desde los helicópteros en los diferentes puntos de calor, es decir se han usado 390 mil litros en las más de 300 hectáreas afectadas por el siniestro, por lo que aseguraron que hay “un avance progresivo”.

A su vez, el director estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo, señaló que no es necesario aplicar el desalojo de personas como se ha referido en redes sociales, por lo que reiteró el llamado a hacer caso solo a la información oficial, así como tampoco se han solicitado recursos económicos o materiales para los voluntarios.

“Hoy estamos actuando de manera más organizada, no ha sido necesario el desalojo, hay un avance y control para evitar que el fuego llegue a zonas urbanas”, abundó.

Asimismo, informaron en rueda de prensa que disminuyó la previsión de días que se contemplaban para liquidar el incendio, es decir, ya no serán cinco días, si no tres, pero como hay troncos y árboles que continuarán humeando, se mantendrá la vigilancia en la zona para evitar se vuelva a encender, así como no permitir el acceso a los curiosos.