Candidato a diputado en Veracruz renuncia por acusaciones de abuso sexual

El ahora excandidato negó las acusaciones en su contra y dijo que está dispuesto a enfrentar a quienes lo señalen.

El candidato a la diputación por el distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, renunció a su postulación luego de que en redes sociales se difundieron señalamientos en su contra por acoso y abuso sexual.

I.F.E., abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó sobre su decisión en un video publicado en su perfil de Facebook.

En la grabación, el ahora excandidato negó las acusaciones en su contra y dijo que está dispuesto a enfrentar a quienes lo señalen a través de denuncias frente a la Fiscalía General del Estado o autoridades correspondientes.

“He sido blanco de acusaciones a través de algunos medios y redes sociales, con el objetivo de empañar esta campaña y desprestigiarme moral y políticamente”, indicó.

Fue el 7 de abril cuando la cuenta de Twitter ‘Me too anahuac’ dio a conocer las denuncias en contra del abanderado del PVEM para la diputación federal por el Distrito XI.

De acuerdo con la cuenta de Twitter, han llegado aproximadamente 5 denuncias señalando a I.F.E. y señalan que se iniciaron procedimientos de investigación al interior de la universidad a la cual pertenece el excandidato.

“¡La Anáhuac tiene a su propio Salgado Macedonio y su nombre es I.F.E. ! Al menos 5 denuncias distintas habían llegado a MeToo de este alumno que ahora es candidato a diputado”, señala la cuenta.