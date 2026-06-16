Corey Feldman es hospitalizado tras emergencia médica en vuelo: ¿Qué le pasó al actor de ‘Gremlins’?

Hasta este momento se desconoce el diagnóstico exacto de Corey Feldman, ya que el actor no ha hablado al respecto. (Foto: Shutterstock/Unsplash)

Corey Feldman, actor de Gremlins y la película de terror Martes 13: Capítulo Final, fue trasladado a un hospital al llegar al aeropuerto, luego de presentar una emergencia médica durante el vuelo en el que viajaba.

Previo a su hospitalización, el también protagonista de Los Goonies compartió historias sobre el 40 aniversario de Cuenta conmigo, una de las películas ochenteras que marcó su carrera.

La celebración incluyó la proyección de la cinta en el Chicago Theatre el domingo por la noche, a la cual Corey Feldman acudió junto a sus compañeros de reparto Jerry O’Connell y Wil Wheaton.

¿Qué le pasó a Corey Feldman?

Corey Feldman presentó una complicación médica durante su viaje de Chicago a Los Ángeles el lunes por la noche, explica el diario especializado en espectáculos TMZ, que tuvo contacto con una fuente cercana al caso.

Dado que en el vuelo viajaba un médico, este se encargó de hacerle una evaluación a Feldman, quien recibió atención una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles, donde fue recibido por los paramédicos.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles detalló que los servicios de emergencia fueron solicitados para un hombre de 54 años que sufría una complicación médica, por lo cual el paciente fue trasladado de inmediato a un hospital local para su evaluación.

Hasta ahora, se desconoce cuál es el diagnóstico de Corey Feldman, debido a que ni el actor ni sus seres queridos han hablado sobre su estado de salud; sin embargo, los médicos consultados por TMZ detallaron que podría tratarse de una pancreatitis o cálculos biliares.

El actor fue atendido por un médico que viajaba en el vuelo y fue trasladado a un hospital al aterrizar. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Mayo Clinic, el portal especializado en salud, explica que la pancreatitis ocurre cuando el páncreas presenta una inflamación, la cual puede manifestarse como una respuesta inmunitaria a una lesión o irritación.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor en el abdomen, sensibilidad, fiebre, náuseas, vómito y falta de aire, de acuerdo con el portal, el cual indica que es recomendable visitar al médico en caso de presentar estos indicios.

MedlinePlus agrega que los cálculos biliares se presentan cuando depósitos sólidos, ya sean de colesterol o bilirrubina, se forman dentro de la vesícula biliar. Estos pueden ser pequeños como un grano de arena o grandes como una pelota de golf.

Aunque la mayoría de las personas no presenta síntomas, cuando los cálculos bloquean los conductos que drenan la vesícula ocasionan un dolor fuerte en la parte superior del abdomen.

¿Quién es Corey Feldman, actor de ‘Gremlins’?

El actor Corey Feldman es originario de Estados Unidos. Su carrera en la actuación comenzó cuando era niño: a los tres años protagonizó un comercial de McDonald’s; además, se convirtió en una estrella infantil.

Tras el anuncio apareció en series de televisión como Mork & Mindy, Alice y Con ocho basta. Además, fue un personaje recurrente en The Bad News Bears, de acuerdo con su perfil de IMDb.

Luego de diferentes papeles en televisión, Feldman participó en una cinta llamada Escape al futuro; sin embargo, fueron sus papeles en películas de terror ochenteras los que lo lanzaron a la fama.

Él dio vida al personaje de Tommy Jarvis cuando era niño en Martes 13: Capítulo Final. Tras ello participó en Gremlins, Los Goonies y Cuenta conmigo. También compartió créditos con Tom Hanks y Carrie Fisher en S.O.S., vecinos al ataque.

Además de su prolífica carrera como actor, Corey Feldman tiene una faceta como cantante con la cual interpreta temas como ‘Ascension Millennium’, ‘You Know My Name’ y ‘Go 4 It’, esta última una colaboración con Snoop Dogg. Feldman ha dedicado sus últimos años al activismo.