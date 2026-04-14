Jerónimo Ponce III se enoja: Fernando Bonilla se queja de MC por usar imagen de su personaje en ‘La Oficina’

Fernando Bonilla, protagonista de La Oficina, desató conversación en redes sociales luego de manifestar su molestia por el uso de uno de sus personajes en una publicación con tintes políticos en una imagen de Movimiento Ciudadano.

El partido político compartió una imagen de Jerónimo Ponce III, interpretado el hijo de Héctor Bonilla, donde hace un gesto con las manos, acompañada de un mensaje relacionado con la situación en Nuevo León. La publicación no pasó desapercibida para el actor, quien decidió responder directamente.

Tras la difusión de la imagen creada, el actor de la serie La Oficina, generó conversación dentro de las redes sociales e incluso contestó a una pregunta acerca de su ideología política.

Fernando Bonilla (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué pasó con Fernando Bonilla y MC?

La controversia inició cuando Movimiento Ciudadano compartió una imagen de Jerónimo Ponce III, acompañada del mensaje: “Cuando dicen que ‘todo está mal’, y tú viendo como Nuevo León va en primer lugar”.

El protagonista de la versión mexicana de The Office, no tardó en reaccionar y, a través de su cuenta en X, reposteó la publicación para pedir que no se utilice su imagen en ese contexto:

“Oigan, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas (...) me encanta que hagan memes, es un reflejo de que el programa está gustando y mucho, pero una cosa son las bromas poara reírse y otra que se cuelgue un pinche partido”, declaró. “Ya le cayó caca al pastel”, añadió en una historia temporal de Instagram.

Tras su postura, Bonilla recibió diversas críticas en redes, donde incluso fue señalado por su ideología política. Ante esto, respondió: ”Se puede trabajar e incluso entablar una buena amistad con personas que no necesariamente tienen tu misma ideología, aunque no lo creas (...) veo gente inquiera por mi postura política, se las aclaro de una vez para más rápida, tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda, no milito en ningún partido".

Fiel a su estilo, el comediante también ironizó sobre lo ocurrido con un video: “Cuando estamos todos divertidos, pero llega alguien y la caga”.

Hasta el momento, el partido MC no ha emitido una postura oficial y únicamente eliminó la publicación de sus redes sociales.

¿Quién es Fernando Bonilla?

Fernando Bonilla es un actor, comediante y escritor mexicano que se ha consolidado como uno de los rostros más versátiles del entretenimiento en el país. Con una carrera que abarca teatro, cine, televisión y plataformas digitales, ha destacado por su estilo irreverente, inteligencia en el humor y una capacidad natural para conectar con el público.

Hijo del reconocido actor Héctor Bonilla, Fernando creció rodeado de arte, lo que influyó en su camino profesional. A lo largo de los años ha participado en múltiples proyectos, tanto en comedia como en drama, como en el caso de la serie Las Muertas.

Recientemente, ha ganado mayor visibilidad al protagonizar la adaptación mexicana de La oficina, donde interpreta a un peculiar jefe de oficina que mezcla torpeza, carisma y momentos incómodamente divertidos. Su actuación ha sido clave para darle identidad local a esta versión, inspirada en el exitoso formato internacional.

Además de su trabajo frente a cámaras, Bonilla también ha incursionado en la escritura y el stand-up. Es el intérprete de El diente de oro, personaje con el que ganó la séptima temporada de LOL, proyecto de Eugenio Derbez.