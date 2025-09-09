Jezzini reaparece en ‘Venga La Alegría’: Ahora se llama Zinni y tiene ‘otra conciencia’ tras hipnosis

Jezzini reapareció con una peluca y un overol negro en 'Venga La Alegría'. (Foto: IA Gemini).

El creador de contenido Jezzini reapareció en el programa Venga La Alegría esta mañana con una peluca negra y otro extraño anuncio: ahora se llama Zinni.

El influencer de Monterrey ha causado polémica durante las últimas semanas por su repentina ‘desaparición’ de redes sociales y su comportamiento atípico, lo que generó todo tipo de teorías y especulaciones sobre si se trata de una estrategia de marketing o un problema de salud.

El influencer regiomontano eligió un programa de televisión para dar señales claras de que está bien y anunciar lo que vendrá en esta nueva etapa.

Jezzini en ‘Venga La Alegría’: Su esperado regreso en televisión

Este 9 de septiembre, Jezzini se presentó en el programa Venga La Alegría, con una peluca negra, una playera blanca y un overol negro: “México, estoy bien. Me llamo Zinni (...) Me encantó el episodio de Katy Perry”.

El influencer mencionó que tras un proceso de hipnosis logró “despertar otra conciencia”: “Pude meter mi inconsciente en una mano y ver a través de él. ¿Y ahora me das tu mano tú también?“.

“Una voz me dijo ‘Zinni despierta, atrévete a hacer todo lo que siempre quisiste ser”, mencionó. Además, en influencer aseguró que hoy la 1:00 p.m. haría un anuncio en sus redes sociales: “México, bienvenidos a mi Big Bang”.

¿Quién es Jezzini y qué sabemos de su ‘desaparición’ en redes?

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, originario de Monterrey, Nuevo León, es uno de los influencers mexicanos más populares gracias a su estilo irreverente, humorístico y reflexivo.

Con más de 6.3 millones de seguidores en TikTok y 1.6 millones en Instagram, se volvió una de las voces más influyentes del entretenimiento digital desde la pandemia.

Su fama lo ha llevado a varios programas como Bienvenidos a la Familia, de Netflix. Previo a la revelación de su participación, publicó imágenes sin contexto de su rostro golpeado, lo cual preocupó a sus fans y luego explicó que solo era maquillaje para la grabación.

En Shark Thank México presentó ante los ‘tiburones’ un proyecto llamado Freudchella, un festival de psicología que resultó ser una broma para los empresarios.

En agosto de 2025, el influencer anunció que se sometería a una hipnosis para dejar de fumar, luego fue captado por una fan con dificultades para caminar.

Jezzini borró todo el contenido de Tik Tok. (Foto: Captura de pantalla).

Jezzini ha tenido un comportamiento extraño en las últimas semanas. (Foto: TikTok / @jezzini)

Después, Jezzini hizo una serie de publicaciones extrañas, cambió sus fotos de perfil por imágenes negras y borró todo su contenido. Su inactividad en redes fue interpretada por algunos como un posible problema de salud mental o un retiro espiritual.

El usuario @dr.chauquetjezzini, quien se identificó como hermano de Jezzini, compartió un video donde dijo que era “un asunto de familia” que querían “mantener lo más hermético posible”.

Luego, este lunes, una usuaria difundió en Tik Tok un video del influencer bailando en las calles con el mismo atuendo de Venga La Alegría.

El comunicado de Jezzini en Instagram

El pasado 2 de septiembre, Jezzini publicó un comunicado en formato de bloc de notas donde expresó: “Estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también. Si me estás dando mi espacio, gracias”.

El texto estaba lleno de metáforas y frases enigmáticas: habló de haber “explotado tranquilamente”, de “abrir los ojos y ver todo desde otro lugar” y citó al poeta Arthur Rimbaud con la frase “Je est un autre”.

También confesó sentirse “indigno” del cariño de sus fans. Poco después, borró nuevamente la publicación y desactivó su cuenta.