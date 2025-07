Muere papá de Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’: ‘Él descansa, mi corazón se quedó partido’

Linet Puente, conductora de Ventaneando, atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su padre Jorge Luis Puente Palazuelos a los 73 años.

Su muerte fue confirmada este domingo, cuando el equipo de Ventaneando publicó un mensaje en redes sociales: “Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de Jorge Luis Puente Palazuelos, padre de nuestra querida compañera y amiga Linet Puente. Acompañamos a ella y a su familia en este momento de dolor y enviamos nuestras más sinceras condolencias con todo nuestro cariño y solidaridad”.

La esquela fue replicada por Puente en sus historias de Instagram con el mensaje “Gracias, familia”.

Linet Puente, conductora de televisión de 'Ventaneando'. (FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM). (Iván Stephens)

ADN 40 también le envió su pésame: “Con profundo respeto, acompañamos a nuestra compañera Linet Puente en este difícil momento. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Linet y su familia por el fallecimiento de su padre, Jorge Luis Puente Palazuelos. Que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean”.

Este lunes, la presentadora agregó en otra publicación: “No tengo palabras para agradecer tanto cariño que me han dejado por aquí. Gracias a todos. Mi padre ya está descansando en paz, pero mi corazón se quedó partido en mil pedazos. De verdad, gracias.”

¿Qué pasó con Jorge Luis Puente Palazuelos, papá de Linet Puente?

Días antes, la presentadora de Ventaneando compartió con sus seguidores que su padre estaba en estado crítico, en terapia intensiva, aunque no explicó las razones.

En Instagram, Linet escribió el pasado 16 de julio: “Han sido días muy difíciles en donde he enfrentado el dolor más grande de mi corazón de ver a mi padre debatiéndose entre la vida y la muerte. Sigue muy grave en terapia intensiva. Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí. Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho, pero aquí estoy. De corazón, Gracias".

Jorge Luis Puente Palazuelos fue una figura muy cercana a Linet Puente y a su hijo Noah. A lo largo de su trayectoria, ella mencionó en varias ocasiones la importancia de su padre en su vida personal y profesional.

En 2020, ella escribió en Instagram cómo estaba sobrellevando la contingencia de la pandemia y el distanciamiento de su padre: “Estos climas lluviosos me tienen un poco melancólica... A pesar de que de una forma u otra pude ver a mi papi, ayer aunque sea un rato en el estacionamiento de su casa y con sanísima distancia, nunca será lo mismo el poder abrazarlo y comer todos juntos. Ya pronto lo haremos como siempre. ¡Te amo papi!“.

Este suceso se suma a un periodo complejo para la periodista, donde ha vivido complicaciones de salud: en mayo, apareció en televisión utilizando un holter, un monitor cardíaco, tras revelar que enfrentaba episodios de presión arterial baja y en uno de ellos incluso perdió el habla por unos momentos.