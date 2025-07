Alex B revela fin de conflicto con Cristina Riva Palacio por herencia de Daniel Bisogno: ‘Pidió disculpas’

Tras la muerte de Daniel Bisogno, el conductor de Ventaneando, Alex B, su hermano, y Cristina Riva Palacio, expareja y madre de la hija de ‘El Muñeco’, entraron en un fuerte conflicto, del cual incluso opinó Pati Chapoy.

A pesar de las declaraciones que hicieron, en las cuales la periodista de espectáculos acusó al hermano de Daniel Bisogno de crear problemas por la herencia, y de que Cristina cortó relación con la familia del famoso, el conflicto quedó resuelto entre todas las partes involucradas.

“Las cosas están tranquilas, las aguas están calmadas”, comentó Alex B, exconductor de Al Extremo, en una conversación con los medios de comunicación, en donde habló sobre su reencuentro con Michaela, la hija de Daniel Bisogno, luego de la polémica.

¿Qué pasó entre Cristina Riva Palacio y Alex B?

Dos meses después del fallecimiento de Daniel Bisogno, Alex B publicó un comunicado en sus redes sociales, en el cual acusó que Cristina Riva Palacio había cambiado las chapas de la casa de su hermano.

Y no solo eso, él dijo desconocer dónde estaban las cenizas e indicó que la expareja de Bisogno cortó “toda comunicación” con su familia y “comenzó un juicio de intestado por sí misma”, pues el compañero de Pedro Sola no dejó un testamento.

“Solicitamos públicamente a Cristina que permita el contacto para que las cosas puedan ser resueltas y Michaela tenga acceso a toda su familia”, escribió Alex B en su momento, reiterando su deseo por tener convivencias con su sobrina.

Paty Chapoy mandó un mensaje a Alex, acerca de la herencia de Daniel Bisogno. (Foto: Especial El Financiero)

Luego de que se publicó este comunicado, Pati Chapoy criticó al conductor, aseguró que él sabía dónde estaban las cenizas de su hermano y aseguró que las chapas se cambiaron debido a que se cometió un robo en la casa de Daniel Bisogno.

“No sé qué estés pensando tú, Alejandro, me entero de que tienes interés en que tú seas quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado, porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija. Y a su mamá”, dijo Chapoy sobre la herencia.

En una entrevista con René Franco, Alex B explicó que él solo buscaba que se cumplieran los deseos de su hermano: “yo no estoy peleando una herencia, no me interesa, pero sí (quiero cumplir) la voluntad de Daniel (Bisogno)”: que la convivencia con Michaela continuara, y que su papá ‘Concho’ Aguilar fuera protegido.

¿Cómo es la relación de Alex B y Cristina Riva Palacio?

Luego de toda esta polémica y a casi 5 meses de la partida de Daniel Bisogno, presentador de Ventaneando, su hermano explicó que finalmente se llegó a un acuerdo y ha podido convivir nuevamente con su sobrina.

“Era lo único que queríamos, tener la cercanía como familia”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación, en donde indicó que todo se salió de control a causa de la situación que estaban atravesando.

“Cuando pasa una tragedia como la que vivimos, de pronto los sentimientos están al límite, están a flor de piel. En su momento se dijeron cosas fuertes de parte de los dos lados, hubo muchas confusiones y creo que hasta este momento hemos aclarado todos los puntos”, dijo sobre el conflicto.

Alex Bisogno aseguró que recuperaron las convivencias con su sobrina. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Además, agregó que recibió una disculpa por todo lo que se llegó a decir en Ventaneando, el programa de espectáculos que dirige Pati Chapoy, sobre los problemas por la herencia de Daniel Bisogno.

“Sí, es importante decirlo, de la otra parte ya se me pidió disculpas de todo lo que se dijo, incluso en Ventaneando, cosas que creían, pero no fueron, creo que al final los dos dijimos cosas que no debimos haber dicho, pero era por la situación que estábamos viviendo”, aseguró.

Alex B indicó que él también se disculpó por la forma en la que manejó el conflicto, pues no reaccionó de la manera adecuada a pesar de que estaba buscando lo mejor para sus seres queridos y compartió que mantiene un vínculo cordial con la expareja de su hermano.

Alex Bisogno considera que el conflicto por la herencia de su hermano ya quedó resuelto. (Foto: Especial El Financiero)

“Con ella (con Cristina Riva Palacio) están bien las cosas, creo que ya se cerró el capítulo, gracias a Dios, por el bien de mi sobrina, por el bien de todos, porque lo que necesitas es tranquilidad”, comentó.