Asaltan ‘a punta de pistola’ a músico de La Tremenda Korte en Naucalpan: ‘Llevaba su saxofón’

Omar Coltrane, saxofonista de la banda de ska La Tremanda Korte, fue asaltado de forma violenta en el municipio Naucalpan de Estado de México; lo despojaron de su automóvil con su instrumento a bordo.

Luego de ofrecer un concierto en el Teatro Metropólitan de la capital para celebrar sus 30 años de trayectoria apenas unas horas atrás, el grupo dio a conocer que, por la mañana de este domingo, Omar fue víctima de la delincuencia con un arma de por medio.

“Nuestro compañero Omar fue agraviado con uso de violencia y despojado a punta de pistola de su automóvil SEAT Ibiza color negro, (con) placas LMD592B”, publicó la banda en redes sociales.

“Si fueran tan amables de ayudarnos compartiendo para atrapar a las ratas”, instaron a sus seguidores.

El saxofón de Omar Coltrane, de La Tremenda Korte, estaba en el vehículo que le robaron con un arma de fuego (Fotos: La Tremenda Korte en Facebook).

¿Como se encuentra Omar de La Tremenda Korte con asalto armado?

Sin especificar la zona del municipio mexiquense en donde ocurrió el robo, explicaron que Omar acudió cor un médico, sin revelar si fue herido o lastimado en el acto.

En la respuesta a un comentario de una fan que preguntó por el estado del saxofonista, le respondieron “afortunadamente solo le arrebataron las cosas y no la existencia”.

Decenas de comentarios lamentaron la pérdida de Omar e, incluso, recomendaron a la banda a abrir un canal de apoyo monetario para el integrante de La Tremenda Korte.

“Solidaridad, esperando que no minimizando el gran susto te encuentres bien hermano ‘Bille’, Omar Coltrane, es una pena que después de un momento inolvidable de éxito tengas que vivir lo desagradable de la vida. No te preocupes, ¡lo material vuelve, la salud no! Si en algo podemos ayudar con mucho gusto hermano, un abrazo", comentó un usuario en Facebook.

Otro usuario denunció la renuncia reciente de su vehículo, aunque no aclaró si, también, fue en Naucalpan: “Qué susto, qué feo se siente. El sábado me asaltaron, igual me bajaron y me quitaron mi auto y a (la) fecha, no hace nada ala policía. No tuve apoyo. Qué impotencia no poder salvar lo que te ha costado día a día. Pero la vida es primero que lo material. Me asaltó una pareja ya como de 50 años, un hombre y mujer, portaban pistola”.

Al momento, la publicación ha sido compartida en más de 1.1 mil ocasiones, con fans del ska en la espera de que el músico pueda recuperar sus pertenencias, o que las autoridades pongan cartas en el asunto.

Omar Coltrane, saxofonista de La Tremenda Korte, fue asaltado este 6 de julio, tras su presentación en el Metropólitan (Foto: La Tremenda Korte en Facebook).

Reportaron baja de robo de vehículos en Naucalpan

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, presumió el pasado 26 de junio que los delitos de alto impacto disminuyeron en un 32%.

De acuerdo con las cifras que reveló, disminuyó el robo de vehículos en 26.5% y a casa habitación en un 30%.

El 20 de junio, Montoya Márquez presumió la caída de un grupo de la delincuencia organizada especializado en el robo de vehículos.

“Hoy es el momento de celebrar a los buenos elementos, de demostrar que tanto la Policía Estatal como la Guardia Municipal, tienen gente que cumple a cabalidad su propósito de servir a la comunidad, que es salvaguardar el orden y que es mantener la paz y la tranquilidad pública”, expresó.