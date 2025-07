¿Damián Alcázar se peleó con Pedro Sola? Esto fue lo que pasó

¿Es el primer round del actor Damián Alcázar vs. Pedro Sola? El conductor de Ventaneando compartió su opinión acerca del hallazgo de un crematorio en Ciudad Juárez.

Pedrito Sola publica lo que piensa de diferentes temas nacionales, como la crítica a las becas y pensiones junto a Pati Chapoy, por mencionar un ejemplo.

Sin embargo, esta ocasión le respondió una cuenta con el nombre del actor Damián Alcázar, pero, ¿en realidad fue él?

Pedro Sola criticó el hallazgo de un crematorio en Cd. Juárez. (Foto: Ventaneando) (YouTube / Ventaneando)

¿Qué dijo Pedro Sola y que respondió la cuenta con el nombre de Damián Alcázar?

El economista Pedro Sola utilizó su cuenta de X para quejarse acerca del hallazgo de los cuerpos embalsamados en Ciudad Juárez, esto fue lo que escribió:

“El asunto de los 383 cadáveres embalsamados y que aparecieron apilados en un predio en Ciudad Juárez y que supuestamente fueron cremados, debe ser investigado, aclarado y castigado. Jugaron con el dolor de muchas familias, me pregunto, ¿quién supervisa las funerarias".

Este post fue compartido por una cuenta con el nombre del protagonista de la película El Infierno, donde llama al ‘Tío Peter’ un “periodista”, de manera irónica:

“Se volvieron ‘periodistas’ los que cuando México se caía a pedazos hablaban solo chismes de la farándula”, escribió sin obtener una respuesta del conductor de Ventaneando.

Sin embargo, esta cuenta es falsa y suplanta la identidad del actor Damián Alcázar, o al menos eso es lo que él dijo en una ocasión luego de que este mismo perfil criticó la administración de Claudia Sheinbaum y a los integrantes del partido Morena.

Damián Alcázar aseguró que no usa redes sociales

Las publicaciones de la cuenta de X @damianALcazar generaron dudas acerca de si el actor de La ley de Herodes quitó el apoyo a la Cuarta Transformación que mostró durante varios años.

Ante esta duda, fue el mismo Alcázar quien contó en una entrevista con Miguel Torruco Garza que no usaba redes sociales, por lo tanto, esa cuenta era falsa.

“Hay alguien que, usurpado mi identidad, se mete a dar sus opiniones con las que no estoy de acuerdo, porque cada quien tiene sus opiniones, pero que no me lo adjudique a mí,yo no tengo redes sociales, jamás pongo nada por escrito (...) Yo no tengo nada. No tengo redes sociales ni quiero tener”, explicó en febrero de 2025 en una transmisión publicada en Facebook.

Él aseguró que esta es una “táctica” de la política de derecha en México para “pegarle” a la Cuarta Transformación, así lo dijo: “Cualquier cosa le sirve a la derecha para estar haciendo ruido todo el tiempo”.