Equipo de Alejandro Sanz acusa de presunta extorsión a fan: ‘Solicitaba una inversión millonaria’

El caso de Ivet Playà, una fan que señaló a Alejandro Sanz de presunto abuso de poder, no se ha resuelto, ya que ahora el equipo legal del intérprete de ‘Amiga Mía’ reveló que la joven presuntamente intentó extorsionar al famoso.

Una acusación de la cual también habló Ivet, quien reveló que luego de varias interacciones mediante redes sociales, finalmente tuvo un encuentro con Alejandro Sanz, amigo de la cantante Shakira, cuando ella tenía 18 años.

¿Qué pasó entre Ivet Playà y Alejandro Sanz?

La fan, quien compartió su testimonio en redes sociales, aseguró que el vínculo que comenzó con el encuentro se volvió cada vez más cercano e incluso al cumplir 22 años comenzó a trabajar para el artista, sin embargo, su sueño se convirtió en ‘una pesadilla’.

“Yo era una niña (…) jugó con mis sueños, con mi ilusión (…) mi vínculo con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual”, dijo en su testimonio, en el que aseguró que presuntamente el cantante aprovechó la diferencia de edad para ejercer su voluntad sobre ella y lo acusó de ser ‘inmoral’.

Tras la polémica declaración de una fan de Alejandro Sanz, el cantante ya respondió en redes. (Foto: Especial El Financiero)

“No tengo palabras para expresar todo lo que he sentido; me siento engañada, utilizada, humillada, incluso sucia”, dijo Ivet, quien compartió su testimonio debido a que se sentía lista para hablar del tema, ahora que tiene 26 años.

¿Ivet Playà intentó extorsionar a Alejandro Sanz?

Luego de que se dio a conocer el testimonio de la joven, el equipo legal de Alejandro Sanz aseguró que Ivet Playà se acercó a la oficina del artista con el objetivo de proponerles un trato, informaron los abogados para el portal Artículo 14.

La fan presuntamente les advirtió que contaba con fotografías y audios de contenido sexual que había intercambiado con el artista en 2024, los cuales publicaría si él no accedía a apoyarla de manera económica.

“En mayo, Ivet Playà, solicitaba que el cantante realizara una inversión millonaria en tres proyectos”, indicó el equipo legal para el portal. Los negocios eran las empresas Jardineras Bayer e IPM Comunicación, en los que ella está involucrada.

Fan de Alejandro Sanz asegura que mantuvo una relación con el cantante que sobrepasó la de fan-artista. (Foto: Instagram @ivetplaya)

Los abogados del cantante también señalaron que la fan solicitó la compra de una vivienda. Para todo este plan se solicitaban “tres aportaciones anuales de 300 mil, 300 mil y 350 mil euros”, con los cuales se le daría el 5 por ciento de la participación a Alejandro Sanz.

El artista se negó a ser parte de estos negocios, asegura el portal Artículo 14. En un mensaje compartido por el mismo intérprete de ‘Corazón Partío’, él confirmó que no quiso aportar, ya que no le convenía, aunque no había revelado la supuesta extorsión.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”, dijo Alejandro Sanz en sus redes sociales y explicó que desde ese momento su relación se vio afectada.

¿Qué dijo Ivet Playà de la presunta extorsión a Alejandro Sanz?

Ivet Playà tuvo una entrevista con el programa de televisión De Viernes, en donde habló sobre la presunta extorsión; sin embargo, negó haber solicitado ayuda económica al cantante.

“No hubo chantaje. Sí existió una conversación sobre contar mi historia en un medio, pero él me ofreció ayuda económica. No fue algo que yo pidiera”, dijo en un momento de la entrevista.

Aunque Ivet aseguró que no existió la extorsión, explicó que sí fue cierto que llegaron a hablar de dinero: “eran cantidades que Alejandro y yo habíamos hablado en la intimidad, cuando me decía: ‘te voy a ayudar’, hablábamos de dinero, hablábamos de esas cosas”.

Ivet Playa es una fan de Alejandro Sanz que señala al cantante de abuso de poder. (Foto: Especial El Financiero)

La joven también aseguró que este apoyo no sería solo para ella: “era una oportunidad de ayudar a mi familia, a mis negocios, a mi futuro (...) Sí (hablamos de recuperar una casa que había perdido), pero no hablamos de cantidades concretas”.

Por ahora, Alejandro Sanz únicamente ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de las personas que creen en él y mediante sus historias envió un mensaje a Ivet Playà.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora“, comentó.