Tyler Perry, director de la película ‘Harta’ de Netflix, es acusado de abuso sexual

Tyler Perry, director de la película de Netflix Harta, fue señalado por cometer presunto abuso sexual en contra de un actor llamado Derek Dixon.

En la demanda interpuesta se informa que Dixon conoció a Perry en 2019 cuando coincidieron en un evento social y mantuvieron contacto porque Tyler le ofreció un papel en la serie The Oval.

El cineasta es acusado de abuso sexual y el demandante solicita alrededor de 260 millones de dólares como pago de reparación del daño.

Tyler Perry es el director de 'Harta', nueva película en Netflix. (Foto: Netflix)

¿Por qué demandaron a Tyler Perry, director de la película ‘Harta’?

Derek Dixon informó que desde su integración al elenco de la serie Oval, Perry comenzó con “acoso” y “represalias profesionales” cuando él no le correspondía a sus solicitudes.

“Empezó con un acoso sexual creciente, agresión y lesiones, y represalias profesionales cuando no correspondía a los avances no deseados”, se lee en el documento legal, de acuerdo con lo compartido por la BBC.

En la demanda se mencionó que en diferentes ocasiones el director de la nueva película de Netflix hizo “numerosos comentarios, observaciones e insinuaciones” respecto a mantener relaciones sexuales con Dixon, pero él las rechazó.

El acoso y las amenazas en contra del actor continuaron hasta 2021, cuando Dixon visitó la casa de Tyler Perry para la discusión de un proyecto donde Derek iba a ser el guionista, pero presuntamente el cineasta señalado por agresión sexual lo “tocó inapropiadamente”.

Sin embargo, el actor “tenía miedo” a las represalias que pudiera tomar el creador de la cinta Harta y “arruinar su carrera”: “El Sr. Perry le dejó claro a Dixon que si lo ignoraba o no respondía a las insinuaciones sexuales, su personaje moriría en la siguiente temporada”, redactaron los abogados en la demanda.

La defensa del director de cine negó las acusaciones en una entrevista para la BBC donde señalaron lo siguiente: “Se trata de un individuo que se acercó a Tyler Perry para lo que ahora parece ser nada más que una estafa, pero Tyler no se dejará presionar y confiamos en que estas acusaciones falsas de acoso fracasarán”.

Tyler Perry es un director de cine y teatro estadounidense. (Foto: Instagram @tylerperry)

¿Quién es Tyler Perry, director de la película ‘Harta’?

El director Tyler Perry nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, en 1969, en una familia de bajos recursos, se lee en la biografía compartida en su página oficial.

En 1992 desarrolló su primera obra de arte y montó el espectáculo Sé que he cambiado, pero tuvo poca aceptación del público.

Pero no se rindió y lanzó Medea in the run, una de sus puestas en escena más conocidas y que lo llevó al éxito en el teatro.

En 2005 estrenó su primera película titulada Diario de una mujer negra loca y en 2007 lanzó su primera serie de televisión llamada House of payne.

Actualmente, es reconocido por ser el director de Harta, nueva película de Netflix en tendencia en la segunda semana de junio.