Mónica Noguera se despidió de Memo del Bosque antes de su muerte: ‘Nos dijimos muchas cosas lindas’

Mónica Noguera, la conductora de televisión, no solo se despidió del productor Memo del Bosque, cuando él murió a causa de cáncer, mediante sus redes sociales, sino que también habló con el famoso un mes antes de su muerte.

“Es bien difícil para mí hablar de esto”, dijo la presentadora en un encuentro con los medios de comunicación, en donde también compartió como fue su última conversación con el productor de programas como Otro Rollo, de Yordi Rosado y Adal Ramones.

¿Cómo fue la última conversación de Memo del Bosque y Mónica Noguera?

Memo del Bosque y Mónica Noguera tuvieron una larga relación de 7 años e incluso estuvieron casados durante 12 meses; sin embargo, después se separaron y el famoso comenzó una relación con Vica Andrade.

A pesar de ello, los dos siempre mantuvieron una relación cordial y amistosa, por lo que luego de que se dio a conocer el fallecimiento del productor Memo del Bosque, Mónica Noguera le escribió.

“Gracias, no solo por el amor para mí, para cada persona que amaste en esta vida, te abrazo y te amo hasta las estrellas”, decía su mensaje; sin embargo, un mes antes conversó con el productor de programas como No Manches.

Mónica Noguera fue pareja de Memo del Bosque en la década de los 90. (Foto: Instagram @monanoguera)

“Uy, qué les digo. Es bien difícil para mí hablar de esto, pero sí, efectivamente hablamos, probablemente un mes antes de que lamentablemente falleciera”, comentó la conductora de televisión con diferentes medios de comunicación.

Mónica Noguera y Memo del Bosque no tuvieron la conversación en persona, ya que ella estaba en Israel y él se encontraba en Houston, Estados Unidos, a donde viajó para recibir atención médica previo a su muerte.

Pues Memo del Bosque volvió a enfrentarse a problemas de salud semanas antes de su muerte, luego de haber sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2017, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático.

Memo del Bosque murió a los 64 años tras lidiar con el cáncer desde 2017. (Foto: Especial / @memodelbosquetv).

“Él ya estaba en Houston. Yo todavía estaba en Israel y nos dijimos muchas cosas muy lindas. Es lo único que puedo decir. Sí nos despedimos”, compartió sin brindar más detalles al respecto.

A pesar de ello, cuando Mónica Noguera se despidió de Memo del Bosque en sus redes sociales indicó que en esa ocasión se preguntaron cómo iba todo en sus vidas: “Me hablaste hace un mes: ‘Monis, ¿todo bien?, ¿todo bien con tu vida’. Le respondí: ‘Sí, Memis, gracias por tu amor’”.

Aunque la presentadora de televisión fue cuestionada sobre los señalamientos de Bárbara de Regil a Memo del Bosque, Mónica Noguera prefirió no hablar sobre esta situación.

¿Cómo fue la relación de Mónica Noguera y Memo del Bosque?

Los famosos se conocieron en la década de los 90 y llegaron a ser compañeros de trabajo en Telehit; la relación como novios tuvo una duración de 7 años, pasado este tiempo, se casaron.

“Mi boda fue en Cuernavaca, fue maravillosa, llena de amigos y artistas (...) Llegó Shakira, eran y son muy amigos nuestros los Caifanes, todos andaban ahí, había pura banda”, dijo Mónica Noguera en entrevista con El minuto que cambio mi destino, programa de Gustavo Adolfo Infante.

Aunque todo iba bien, Memo del Bosque comentó que “era mucho sobrepeso laboral” el que había en su relación, al conversar en el mismo programa de televisión y finalmente, el quiebre llegó cuando hicieron el show Al fin de semana.

Mónica Noguera dedicó un mensaje a su exesposo Memo del Bosque, quien murió de cáncer. (Foto: Especial El Financiero)

“Empezamos a tener muchas peleas, diferencias, se fue acabando el amor, pasaron muchas situaciones de los dos”, dijo Mónica Noguera con Gustavo Adolfo Infante y negó una infidelidad de Memo del Bosque con Vica Andrade.

“No hay resentimiento, nunca le reclamé, no había nada que reclamarle (...) Ellos se enamoraron cuando Memo y yo ya no teníamos absolutamente nada que ver, no me puso el cuerno… Ya no estábamos enamorados ni Memo ni yo”, comentó en la conversación.