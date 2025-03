¿Cuál es el estado de salud de Silvia Galván? ‘No crean todo lo que dicen’, dice hija de la estilista

La estilista Silvia Galván padece cáncer, enfermedad detectada luego de ser ingresada al hospital de emergencia, donde se le dio una esperanza de vida de máximo un año, pero su hija desmintió esto y compartió su estado de salud actual.

‘La estilista de las estrellas’ fue declarada desahuciada por un médico que concedió una entrevista, pero la versión de la familia es diferente.

Silvia Galván es conocida por trabajar con la famosa Sylvia Pasquel, la cantante Belinda y los conductores del programa Hoy.

Los familiares de Silvia Galván no confirmaron que la famosa tenga cáncer terminal. (Foto: Facebook/ Silvia Galván)

¿Qué dijo la hija de Silvia Galván acerca del estado de salud de la estilista?

Silvia Galván padece cáncer de estómago, enfermedad diagnosticada en el hospital luego de someterse a una cirugía.

Su hija compartió detalles del estado de salud de la famosa con cáncer y pidió no creer en todo lo que se dice de su mamá: “Quiero comenzar este video pidiendo que no crean todo lo que ven, de verdad y por favor, he leído muchas cosas muy amarillistas que no son ciertas sobre mi mami", declaró Jessica Galván en una historia temporal de Instagram.

Respecto a la salud de la ‘Estilista de las estrellas’, ella dice que no le retiraron pedazos del estómago, y que aunque sí tiene cáncer, no es terminal y están en espera de un tratamiento:

“Mi mamá está muy bien, se recupera excelentemente, anda caminando y hablando como si nada, de verdad es una cosa increíble, eso sí, no le quitaron ninguna parte de su estómago: la cirugía fue para cerrar la perforación con su propia grasa, pero no le quitaron nada, aunque sí fue delicada su cirugía (...) Sí le detectaron cáncer, pero esperen, hay que darle chance al tratamiento”.

Respecto al médico que declaró que la famosa con cáncer terminal, la hija de Silvia Galván se mostró molesta, pero no declaró el inicio de un proceso legal en su contra: “La gente que atendió a mi mamá tuvo la falta de ética y respeto al dar entrevistas, no es correcto que una persona rompiera la confianza de paciente con su doctor”

La estilista fue diagnosticada con cáncer de estómago, pero ya está en tratamiento. (Foto: Facebook/ Silvia Galván)

¿Cuánto cuesta un corte de cabello con Silvia Galván?

Silvia Galván es la estilista de artistas, conductores de TV y más, y entre sus servicios está el del corte, la aplicación del tinte, el peinado, alisados y aplicación de extensiones (al estilo Ángela Aguilar)

Los precios son los siguientes

Corte: 540 pesos.

Cambio de color: A partir de 4 mil 199 pesos.

Peinado: Desde 590 pesos.

Alisado temporal: Desde 4 mil 800 pesos.

Extensiones: Se requiere consulta para presupuesto.

Entre sus servicios también se ofrece la aplicación de uñas y maquillaje para el diario o para eventos especiales.