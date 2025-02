Hunter Schafer denuncia el cambio de género en su pasaporte: ‘Las personas trans nunca dejaremos de existir’

La estrella de ‘Euphoria’, Hunter Schafer, quien es también una de las actrices jóvenes más conocida de Hollywood, compartió este viernes en sus redes sociales que recibió un pasaporte nuevo que no reconoce su identidad de género, como parte de las nuevas políticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dado marcha atrás a programas de la diversidad sexual y a las leyes que protegían a las personas trans.

En un video de ocho minutos publicado en TikTok, Hunter explicó que ella marcó la casilla de ‘mujer’ (female) en su solicitud para renovar su pasaporte. Sin embargo, cuando le entregaron el documento, la identificación venía marcada con la letra ‘M’ de male (varón, en inglés).

La actriz, de 26 años, puntualizó que en sus documentos de identificación emitidos por los gobiernos anteriores ella aparecía en la categoría femenina desde que era una adolescente y no había tenido problemas en sus documentos como ahora.

La actriz Hunter Schafer habló sobre su identidad de género y los problemas en la administración Trump.

La administración del presidente Donald Trump emitió recientemente una guía que utiliza el sexo asignado al nacer para determinar los marcadores de género en los pasaportes recién emitidos.Esto afecta directamente a las personas trans, ya que no se hace un reconocimiento de su identidad en documentos oficiales.

Es por esto que Hunter Schafer, al renovar su pasaporte, ya no es reconocida como una mujer. Las medidas implementadas por el Departamento de Estado de EU ya no la reconocen como tal, de acuerdo con las órdenes promovidas por Trump.

La actriz aseguró estar al tanto de la política implementada por Trump, sin embargo, explicó que no creía que se implementaría esta medida y aclaró que comunicaba su situación no con el objetivo de “crear pánico” o “recibir consuelo”, sino para mostrar “la realidad” de algo que está “pasando de verdad”, en referencia a que las nuevas políticas no reconocen la identidad de género de las personas.

“Creo que es un resultado directo de la administración bajo la que está funcionando nuestro país. Y supongo que me asusta la forma en que estas cosas se van aplicando poco a poco”, agregó.

La actriz también reconocía su privilegio “no sólo como mujer trans famosa y blanca” y dijo que cree que el hecho de no haber modificado su acta de nacimiento previamente puede haber contribuido al reciente cambio en su pasaporte, aunque admitió no estar segura sobre qué fue lo que cambió en el proceso, pues tiene más de 10 años con documentos de identidad acorde a su género.

Schafer también mostró su preocupación de cara a su próximo viaje fuera del país la próxima semana por lo que podría tener que dar explicaciones a la Patrulla Fronteriza y ante las dificultades que puedan encontrar otras personas trans en situaciones similares.

“Las personas trans somos hermosas. Nunca dejaremos de existir. Yo nunca dejaré de ser trans. Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso. Y a la mierda con esta administración”, finalizó la actriz en el video.

La actriz Hunter Schafer, quien interpreta a Jules en la serie ‘Euphoria’, se ha convertido en un ícono para las comunidades LGBT+ debido a que ha hablado abiertamente de los derechos de las personas trans.

Donald Trump firma órdenes para restringir derechos de personas trans en EU

Además de esta nueva política, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas en las últimas semanas relacionadas con las personas trans, como las que prohíben la participación de mujeres y niñas trans en deportes escolares femeninos, la prohibición a las personas trans para alistarse en el ejército de Estados Unidos o las que dificultan que las niñas, niños y adolescentes trans menores de 19 años puedan acceder a la atención médica que necesitan.

También a principios de febrero, la administración de Donald Trump le dijo a la Corte Suprema de Estados Unidos que los estados pueden prohibir constitucionalmente los tratamientos de afirmación de género para menores trans, cambiando así la posición del gobierno federal en un caso de alto perfil.

Actualmente, Tennessee prohíbe el uso de bloqueadores de pubertad, la terapia hormonal y las cirugías para menores de 18 años. Los opositores dicen que la ley y otras medidas similares en todo el país contradicen las pautas clínicas para el tratamiento de la disforia de género, una afección que se caracteriza por la angustia que sienten las personas por la incongruencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer.

Con información de Bloomberg.