Gala Montes reacciona a la nueva canción de Gomita: ‘Talento no hay’

Han pasado cerca de tres meses desde la final de La Casa de los Famosos México de este año y los exconcursantes del reality show siguen dando de qué hablar, tal como Gala Montes y Aracely Ordaz, conocida artísticamente como Gomita.

Esto debido a que luego de que la actriz de la novela mexicana Deseo prohibido lanzó su canción titulada “Tacara” a través de la cual se centra en denunciar la violencia de género; Gomita publicó una canción en donde critica a sus excompañeros del reality show.

Gala Montes aseguró que ella no se imagina a sí misma haciendo una canción en donde critique a oteas personas. (Foto: Cuartoscuro)

La canción de Aracely Ordaz lleva por nombre “Puro Team Gomita” e incluso cuenta con la participación de Adrián Marcelo, el polémico comediante regiomontano que fue fuertemente criticado tras su paso por La Casa de los Famosos.

¿Qué opina Gala Montes sobre la canción de Gomita?

En una reciente transmisión en vivo, Gala Montes hizo referencia a la canción de Gomita, pues aunque no mencionó su nombre, sí indicó que ella no gastaría su tiempo para hacer un tema en donde solo se dedique a “tirar odio”.

Gala Montes aseguró que entiende a quienes fueron sus compañeros en el programa de televisión, ya que desde su perspectiva jugaron de manera incorrecta, lo que les ha traído problemas a su salida de La Casa de los Famosos.

Gomita lanzó su canción poco después del estreno de 'Tacara' tema de Gala Montes. (Foto: Instagram @Gomitaoficial123 /Cuartoscuro).

“Si yo fuera ellos, pues también me dedicaría a hacer eso porque talento no hay”, comentó la actriz, quien ha participado en series como El Señor de los Cielos, y aseguró que ella tiene otros intereses más allá de lo que sucedió en el reality show.

Gala comentó que no ha visto el video de Gomita; sin embargo, aseguró que había sido realizado “sin creatividad”: “Pueden tener muchas views, yo también (las tendría) si me soltara a hablar (mal) de todo el mundo. Es el camino fácil”, dijo.

Gala Montes pide que dejen atrás ‘La Casa de los Famosos’

La amiga de Karime Pindter dijo estar sorprendida debido a que los creadores de “Puro Team Gomita” habían dedicado gran parte de su tiempo a hablar de los integrantes de La Casa de los Famosos México.

“Nos dedicaron un día, invirtieron dinero en eso. Digo ¡wow!, cuanta obsesión con uno”, compartió Gala, quien pidió que se deje todo el tema del reality show en el pasado.

Gala Montes pidió dejar todo lo que sucedió en 'La Casa de los Famosos' atrás, tal como lo ha hecho ella, pues se ha centrado en nuevos proyectos. (Foto: Especial El Financiero) (Nación321/IG: galamontes)

“Uno sale (de La Casa de los Famosos) enojado, con problemas, pero ya fue (...) La casa ya acabó, let it go”, compartió Gala, quien también dijo estar emocionada debido a que fue invitada a cantar con La Sonora Santanera en el Estadio GNP Seguros este 10 de diciembre.

¿De qué trata ‘Puro Team Gomita’, la canción de Aracely Ordaz?

La canción de Aracely Ordaz gira en torno a todas las polémicas que vivió dentro del programa de televisión e incluso recordó los apodos que le llegaron a poner fuera del reality show.

“Nadie se disculpó conmigo por como me trataron, pero me culparon por como reaccioné y me señalaron, ya llegó su Mojo Jojo, las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”, dice una parte de la canción.

Gomita invitó a Adrián Marcelo a ser parte del video de su canción en donde hablan sobre todo lo que sucedió en 'La Casa de los Famosos'. (Fotoarte: El Financiero) (Facebook '@lacasafamososmx / Instagram @radarconadrian / Cuartoscuro)

En el video de “Puro Team Gomita” también aparece brevemente Ricardo Peralta, quien recientemente protagonizó una polémica tras ser abucheado en la premier de The Wicked; así como Adrián Marcelo.

A pesar de las críticas que ha recibido, Gomita continúa compartiendo su canción en redes sociales y hasta el momento ha sumado más de un millón de visualizaciones en plataformas como YouTube.