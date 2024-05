Así fue como Paco Stanley perdió su cabello debido a una derrota del América frente a Chivas en 1996

¿Qué equipo apoyaba Paco Stanley? Uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana en los años 90′s, vivió un momento vergonzoso todo por su amor al Club América al pagar una apuesta en el Clásico Nacional.

El famoso conductor, Paco Stanley, regresó a la boca de todos, tras el estreno de la serie documental ¿Quién lo mató?, que narra su asesinato.

Paco Stanley fue uno de los conductores más importantes de la televisión mexicana. En la nueva serie, aparecen personajes como Jorge Gil, Benito Castro, Mario Bezares y Paola Durante.

¿Por qué raparon a Paco Stanley?

El conductor Paco Stanley fue reconocido por ser uno de los seguidores más leales del Club América. A pesar de los años que pasaron sin que el equipo lograra un campeonato, Paco siempre respaldó al club e incluso aceptó apuestas en su contra

En el Clásico Nacional entre el América y las Chivas en 1996, Stanley pagó una apuesta en el programa ¡Pácatelas! Las Águilas perdieron el partido, y Stanley perdió su cabellera como consecuencia del trato que había hecho con el saxofonista del programa. Aunque intentó evitar el castigo, no pudo salvarse.

“Yo creo que debe haber un indulto, no sean así. Por piedad”, Paco intentó evitar el castigo y convencer al público, pero el saxofonista llevó la playera de Chivas para burlarse de Paco.

Las risas no faltaron y el saxofonista le siguió la broma, cuando Paco le dijo que ya no podía trabajar con él.

“Tú no te rías, de que te ríes. Ya no puedes venir a trabajar aquí, aquí ya no es tu trabajo, aquí ya nadie te quiere”, fueron las palabras que uso Stanley contra el músico en tono de broma

Jorge Gil participó en programas como 'Unas tras otra' con Paco Stanley y Mario Bezares. (Foto: Facebook @PacoStanleytributo)

El titular del programa decidió pagar la apuesta y el momento fue grabado para un programa posterior.

Debido a que la apuesta se volvió mediática, aprovecharon para hacerle promoción a un producto de refresco junto con tres hombres rapados que estaban pintados de naranja. Se trataba de ‘Los Mirindos’ así se les conocía a los personajes calvos, quienes tomaban el cabello del conductor mientras caía y buscaban amenizar el momento.

Al terminar la apuesta, le pidió a su hijo Francisco Stanley Jr. Quien también cumplió la apuesta que se colocara junto a él y aseguraron que aún apoyarían al América. “Le vamos al América y ya”, respondió Paco Stanley Jr.