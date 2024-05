¿Quién es Guillermo Rosas, exmánager de RBD a quien felicitó Anahí?

Anahí deseó un feliz cumpleaños al exrepresentante de RBD Guillermo Rosas por medio de un mensaje en Instagram, lo que causó molestia entre los fans y seguidores de la cantante porque el exmánager fue señalado por presuntamente robarle dinero al grupo en su más reciente gira de conciertos Soy Rebelde Tour.

El exmánager de los intérpretes de ‘Sólo Quédate en Silencio’ terminó su relación laboral con la agrupación en enero. Los rumores apuntan a que desvió recursos económicos que le correspondían a los integrantes de RBD.

Pero ¿Quién es Guillermo Rosas? Él es un mánager de diferentes bandas y cantantes que anteriormente incluía a RBD en la lista. El también productor musical es el titular de la empresa The Sixth House, agencia que tiene una relación laboral con Universal Music en su rama de América Latina.

Se desconoce la edad del empresario, de su vida privada se conoce que tiene una hija, llamada Reyi y que actualmente está casado con Julio Reyes, apodado en las redes de Rosas como ‘Georgel’. Los dos llevan ocho años de casado.

Guillermo Rosas participó en el reencuentro de RBD. (Foto: Facebook / @RBD)

¿Qué pasó entre Guillermo Rosas y RBD?

De acuerdo con lo que compartió Gustavo Adolfo Infante, a principios del pasado enero, Guillermo Rosas fue despedido como representante de los intérpretes de ‘Sálvame’ por un presunto robo de las ganancias del tour Soy Rebelde que marcó el regreso del grupo a los escenarios.

Si bien ninguno de los integrantes del grupo confirmó la información, el empresario no volvió a aparecer al lado de RBD ni compartió ninguna foto o historia más en su perfil personal de Instagram, lo que inició con los rumores de problemas

El conflicto entre ellos fue confirmado por parte de Christian Chávez, aseguró que fue víctima de robo por parte de Rosas, quien le quitó sus redes sociales porque era el único con acceso a ellas.

Anahí justificó el mensaje que envió a Guillermo Rosas, exrepresentante de RBD. (Foto: Facebook @anahimusic) (Facebook / @anahimusic)

¿Qué decía el mensaje que envió Anahí a Guillermo Rosas?

Anahí dedicó una felicitación de cumpleaños a Guillermo Rosas en sus redes sociales, que decía lo siguiente:

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido a los que pudieron lastimar (...) agradecer por todo, hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños, te deseo amor y paz siempre, @guillermorosas”.

El mensaje fue considerado como una confirmación de los problemas financieros que tuvieron los integrantes de RBD con su exmánager.

Anahí habló sobre sus problemas alimenticios con la anorexia nerviosa y la bulimia. (Foto: Instagram @anahi) Anahí "perdonó" a su exmánager tras el presunto robo de dinero a RBD. (Foto: Instagram @anahi)

Anahí respondió a las críticas por caso Guillermo Rosas ¿Qué dijo?

Anahí justificó el discurso que envió a su exrepresentante tras las críticas en su contra. Esto fue lo que compartió nuevamente en su cuenta de Instagram.

“En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento (...) Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie (...) cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor”, mencionó.