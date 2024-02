Natalia Améstica, asesina de Canserbero, condenada a 25 años de cárcel por la muerte del rapero

¡Se hizo justicia! La Fiscalía General de Venezuela informó este viernes que, después de que se declarara culpable a finales de diciembre por el asesinato del rapero Tirone José González, mejor conocido como Canserbero, su exmánager Natalia Améstica fue condenada a 25 años de cárcel.

También se declaró culpable por la muerte de su pareja, el productor musical Carlos Molnar. Además de Natalia, su hermano Guillermo Améstica también fue sentenciado por haber participado en la muerte del rapero y su amigo.

El fiscal general, Tarek William Saab, indicó que este 1 de febrero se celebró la audiencia tras la reapertura del caso en noviembre. “Luego de las deliberaciones de rigor, la jueza decidió condenarlos a 25 años de prisión”, explicó.

La exmánager de Canserbero, Natalia Améstica, confesó que ella mató al rapero y los motivos que la llevaron a planear y cometer el crimen. (Especial)

¿Qué cargos enfrentaron Natalia Améstica y su hermano?

Los hermanos Améstica fueron acusados de los delitos de “homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir”.

No obstante, recibieron una pena menor a la máxima que, en teoría, les hubiera correspondido. El fiscal Saab dijo que, aunque la Fiscalía pidió una pena de 30 años, la máxima en Venezuela, se consideró una rebaja para los acusados por haber admitido los hechos.

Además, están vinculadas otras siete personas, entre ellos varios agentes policiales, acusados de ayudar a alterar la escena del crimen ocurrido el 20 de enero de 2015.

Canserbero fue asesinado el 20 de enero de 2015 por su exmánager, Natalia Améstica. (Facebook / @faneserbero)

Natalia Améstica: Así reveló por qué mató a Canserbero

El fiscal general Saab dijo que la confesión se obtuvo luego de un interrogatorio de 12 horas, que se realizó entre el 18 y 19 de diciembre.

La mujer que fue mánager del rapero reveló que tomó la decisión de matar a Canserbero porque supuestamente no le dio reconocimiento ni le pagó “lo que me debían” por una gira que realizó previo a su asesinato, además de que él quería cambiar de representante.

“Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como mánager ni como organizadora de esta gira”, expresó en su momento.

En la declaración presentada el 26 de diciembre, Natalia Améstica dijo que ella estaba haciendo la cena para los tres, pero a ellos les dio un té con Alprazolam, medicamento utilizado para el tratamiento de crisis de ansiedad, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso, para adormecerlos y que no se dieran cuenta de lo que haría.

Natalia Améstica le administro Alprazolam a Canserbero antes de asesinarlo. (Shutterstock / Instagram @canserberooficial)

Sin embargo, Canserbero lo presintió al ver que Natalia atacó a Carlos. “Quien me ve es Tirone, y se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, no me pude controlar y cae en el sofá dormido, y es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, apuntó en sus declaraciones.

¿Cuál fue la primera versión sobre la muerte de Canserbero y lo que hizo Natalia Améstica?

El 20 de enero de 2015, los cuerpos de Tirone José González Orama ‘Canserbero’, así como el de Carlos Molnar, fueron encontrados a las afueras de un edificio en una provincia de Venezuela, de donde eran originarios.

Natalia y su hermano Guillermo simularon que la muerte fue producto de una riña, en la que el rapero asesinó a Molnar y luego se suicidó, versión que la fiscalía dio por hecho en aquel entonces.

Guillermo Améstica aseguró que Canserbero tenía trastornos mentales como esquizofrenia, lo que le habría llevado a ‘asesinar’ a su amigo y aventarse de la ventana. Sin embargo, la familia de Tirone José siempre negó esa versión.

Hubo policías que acudieron al lugar del crimen y se dejaron sobornar por los hermanos Améstica. (Facebook @fanserbero)

¿Qué fue la causa de muerte de Canserbero?

Améstica indicó que pidió ayuda a su hermano, quien llegó cerca de la medianoche acompañado de tres funcionarios conocidos, de un cuerpo policial que no mencionó, para terminar de arreglar la escena para que “fuera un homicidio-suicidio”.

El hermano de Natalia le dio varias apuñaladas adicionales a su cuñado, y al cuerpo de Tirone le da con tubo en la cara. El objetivo era simular una pelea.

Según su explicación, las personas que llegaron después a la escena le indicaron cómo tirar el cuerpo por la ventana.

Guillermo Améstica ratificó esa versión también en una confesión grabada. Agregó que, tras avisar a las autoridades, arribó el personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes notaron ciertas irregularidades y solicitaron un pago único para acabar de arreglar la escena.

Según Natalia Améstica, su hermano también hizo arreglos con fiscales para ratificar la hipótesis del suicidio.

Las nuevas investigaciones sobre el caso Canserbero determinaron que él no se suicidó, como se dijo en un inicio. (Foto: Facebook / @fanserbero)

Más involucrados en la muerte de Canserbero: ¿A quiénes busca la Fiscalía de Venezuela?

Además de los hermanos Améstica, hay seis personas detenidas. Tres agentes del CICPC y dos fiscales del Ministerio Público están siendo buscados.

También fue imputada la patóloga Solange Mendoza, que estuvo a cargo de realizar la autopsia a los dos cuerpos, acusada de los delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento y asociación para delinquir.

La patóloga “obvió las dos puñaladas” que recibió el cantante para que cuadrara con la teoría del suicidio.





Con información de AP y EFE