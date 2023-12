Natalia Améstica confiesa cómo asesinó a Canserbero: ¿Qué es Alprazolam, medicamento que le dio?

Desde que Natalia Améstica confesó haber matado a Canserbero el 20 de enero de 2015, algunos detalles han salido a la luz, como los motivos que la llevaron a asesinar tanto al rapero como a Carlos Molnar, quien era su pareja en aquel entonces.

De acuerdo con la exmánager del artista, fue el hecho de que él ya no quería sostener una relación profesional con ella, además del nulo reconocimiento que le dio por la organización de una gira, fueron las causas que la motivaron a ‘vengarse’ de él.

De igual forma, describió qué pasó la noche en que ella, auxiliada por su hermano Guillermo Améstica y policías que fueron sobornados, le ayudaron a que la escena del crimen pareciese un homicidio y posterior suicidio.

Natalia Améstica describe qué hizo cuando asesinó a Canserbero

En la declaración que hizo el 26 de diciembre, cuando confesó su crimen, Natalia Améstica dijo que ella estaba haciendo la cena para los tres, pero a ellos les dio un té con Alprazolam para adormecerlos y que no se dieran cuenta de lo que haría, aunque Tirone José González, nombre de Canserbero, lo presintió.

“Al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tirone, y se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, no me pude controlar y cae en el sofá dormido, y es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, afirmó la mujer en su declaración dada a conocer por el fiscal Tarek William Saab.

La exmánager de Canserbero, Natalia Améstica, confesó que ella mató al rapero y los motivos que la llevaron a planear y cometer el crimen. (Especial)

Después, mencionó que otras personas, incluido su hermano Guillermo, le ayudaron a terminar de matarlos y alterar la escena del crimen con el fin de hacer que pareciera una riña entre Canserbero y su amigo, misma que terminó en el asesinato del rapero a Molnar y posterior suicidio.

Aquella versión se mantuvo vigente por casi nueve años hasta que en noviembre pasado decidieron reabrir el caso al encontrar inconsistencias.

¿Qué es el Alprazolam y cuáles son sus efectos secundarios?

El Alprazolam, conocido comercialmente como Alpram o Xanax, es un medicamento derivado de las benzodiacepinas que es utilizado para el tratamiento de crisis de ansiedad, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso, según la Facultad de Medicina de la UNAM.

Su consumo y venta debe ser bajo estricta receta médica, pues al ser un depresor del Sistema Nervioso Central puede generar casos de dependencia.

Sin embargo, posee una gran cantidad de efectos secundarios, sobre todo cuando las dosis en que se consume son elevadas o se llega a dar una sobredosis o ingesta accidental, con en el caso de Canserbero y su amigo.

El Alprazolam se utiliza para tratar situaciones relacionadas con los niveles de ansiedad, pánico y estrés. (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los efectos secundarios que puede causar el Alprazolam son:

Somnolencia.

Aturdimiento.

Dolor de cabeza.

Cansancio.

Mareos.

Irritabilidad.

Hablar en exceso.

Dificultad para concentrarse.

Boca seca.

Aumento de salivación.

Cambios en el deseo o capacidad sexual.

Náusea.

Estreñimiento.

Cambios en el apetito.

Dificultad para orinar.

Dolor de articulaciones.

En caso de que hubiese ocurrido alguna sobredosis accidental de Alprazolam, pueden presentarse otros síntomas como ataxia, confusión, alteraciones en la coordinación, disminución de reflejos y coma, según la Facultad de Medicina de la UNAM.