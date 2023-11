¿Quién fue Gustavo Pedraza, actor de ‘Jenni Rivera: Mariposa de barrio’ que murió repentinamente?

El pasado 19 de noviembre se dio a conocer que el actor Gustavo Pedroza, conocido por su participación en algunas telenovelas y series como Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, falleció repentinamente, pero no fue hasta las últimas horas del 20 que la noticia empezó a hacer eco.

A través de redes sociales fue que figuras como las cantantes Litzy y Olga Tañón, así como la actriz Katie Barberi, dieron sus condolencias a la vez que anunciaron el fallecimiento del actor, que radicaba en Estados Unidos gracias a los múltiples proyectos en los que participó.

Una de las primeras personas en hablar de la partida de Gustavo fue su hermano, el locutor de radio en Chicago José Gutiérrez ‘El Tambochi’, quien publicó el domingo un conmovedor mensaje en su perfil de Instagram en donde hace una oración por el fallecido actor.

“Señor, extraño la partida de mi hermano que me ha dejado un gran vacío en mi corazón y que no siento que haya nada que lo llene por ahora; por eso vengo a ti y por fe te entrego mi dolor y tristeza. Dios mío te entrego a mi hermano, creyendo que tú le has recibido y está en un lugar seguro donde felizmente descansa”, escribió en su mensaje.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento son desconocidas y, a pesar de que hay algunos rumores al respecto, su familia no ha confirmado o desmentido la información que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación, que citan a una supuesta persona cercana a la familia de Pedraza.

Las causas detrás de la muerte de Gustavo Pedraza todavía son desconocidas. (Foto: Instagram / @gustavopedraza)

Harán servicio fúnebre conmemorativo por Gustavo Pedraza

Además de compartir algunos mensajes en donde le extienden condolencias a ‘El Tambochi’ como Helen Ochoa-Santos, el locutor también en Monterrey, Nuevo León, compartió que el actor recibirá una especie de homenaje en los próximos días.

Con un video, el hermano de Gustavo Pedraza dio a conocer que el próximo 24 de noviembre harán un servicio conmemorativo en memoria del fallecido actor por causas hasta el momento desconocidas.

“Amigos y familiares, son bienvenidos a asistir al servicio conmemorativo”, escribió, acompañado de la dirección. Será en una funeraria ubicada en Brookfield, Illinois, cerca de Chicago, donde vivía el artista.

Publicación de 'El Tambochi' en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién fue Gustavo Pedraza?

Gustavo Pedraza fue un actor de televisión que hizo gran parte de su carrera en Estados Unidos, participando en diversos proyectos de Telemundo, como Marido en alquiler (2013) y Eva la trailera (2016).

Algunas de las telenovelas y series en las que participó el actor fueron:

El Talismán (2012)

(2012) El rostro de la venganza (2012-2013)

(2012-2013) En otra piel (2014)

(2014) Bajo el mismo cielo (2015)

(2015) Ruta 35 (2014)

(2014) Jenni Rivera: Mariposa de barrio (2017)

(2017) Al otro lado del muro (2018)

No era muy activo en sus redes sociales, sin embargo en las mismas compartía diferentes momentos a lado de sus hijos y su mamá, además de algunos de sus proyectos.

Gustavo también fue conocido por su gusto por la música. Incluso, participó en algunos eventos cantando mariachi con artistas como Ana Bárbara.