La ampliación y modernización de Puerto Progreso concluye su primera etapa: inicia una nueva era para el sureste

La conclusión de la primera etapa de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, este 19 de junio, y el arranque simultáneo de su segunda fase con capital privado, marcan el punto en que una de las intervenciones portuarias más relevantes del siglo en México deja de ser proyecto para volverse infraestructura en operación. El hecho que define el momento no es una etapa aislada, sino su concurrencia: la primera fase concluida, la segunda iniciando y la tercera ya en proceso de licitación. Tres fases avanzando sobre un mismo puerto, encadenadas sin un solo mes en blanco en el calendario de la obra.

Conviene detenerse en esa continuidad, porque es el rasgo que distingue a Progreso de cualquier otra obra portuaria del país, y porque es el resultado de una secuencia que vale la pena reconstruir. Primero fue una propuesta de campaña: el gobernador Joaquín Díaz Mena se comprometió, al buscar el gobierno de Yucatán, a convertir a Progreso en el motor logístico de la península y en pieza central de su proyecto de desarrollo, el Renacimiento Maya. Después vino el respaldo federal: en diciembre de 2024, la Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció desde Palacio Nacional la designación de Progreso como uno de los seis puertos estratégicos de México, con inversión federal comprometida y la meta explícita de convertirlo en el puerto más importante de la península. Enseguida llegó la ejecución estatal: el Gobierno del Estado de Yucatán asumió y concluyó, con recurso propio, la primera fase del dragado. Y hoy, esa primera fase entrega el relevo, sin interrupción, al capital privado de la segunda y a la licitación federal de la tercera.

Esa secuencia — compromiso de campaña, designación estratégica federal, ejecución estatal, continuidad ininterrumpida — es lo que convierte a Progreso en un caso singular. La mayoría de los grandes proyectos de infraestructura en la región se anuncian, arrancan, se detienen por falta de recursos o de coordinación, y se heredan inconclusos de una administración a la siguiente. Progreso hizo lo contrario: cada eslabón se encadenó con el siguiente sin dejar el calendario en blanco. Esa disciplina de ejecución no se decreta ni se compra; se construye con coordinación institucional sostenida entre tres órdenes de inversión, y es, en sí misma, la ventaja competitiva más difícil de replicar.

Lo técnico se traduce de inmediato en geoeconomía, y conviene precisar qué hace cada fase. La primera etapa, ejecutada por el Gobierno del Estado mediante licitación pública internacional con inversión estatal de mil 630 millones de pesos, removió más de un millón 412 mil metros cúbicos de material del fondo marino para llevar el canal de navegación de menos 11.75 a menos 13.30 metros de profundidad, ampliarlo de 150 a 180 metros de ancho y extenderlo de 7.4 a 8.1 kilómetros. La segunda fase, con inversión privada de 948 millones de pesos a cargo de SSA Marine México, da continuidad a los trabajos de dragado y amplía el muelle de atraque de la terminal de cruceros, que pasará de 332 a 450 metros de longitud, habilitando al puerto para recibir embarcaciones de mayor tamaño. La tercera fase, a cargo de la Secretaría de Marina con recurso federal y hoy en proceso de licitación, contempla la obra de mayor envergadura del proyecto: la construcción de dos plataformas de cuarenta hectáreas cada una — ochenta hectáreas ganadas al mar —, con el dragado de conformación que las hace posibles. Cada metro de profundidad y cada hectárea ganada redefinen la clase de embarcación que el puerto puede recibir y el segmento del comercio mundial al que Yucatán accede.

Vale la pena imaginar cómo quedará Progreso al concluir las tres fases, porque ahí está la verdadera dimensión del proyecto. El puerto contará con un canal de navegación más profundo y más ancho, capaz de recibir buques de carga de gran tonelaje y cruceros de última generación; con una plataforma logística de ochenta hectáreas ganadas al mar para el desarrollo de nuevas terminales; y con su conexión al sistema intermodal de carga que lo articula con el resto del sureste. No será ya un puerto regional mejorado, sino una plataforma logística de clase mundial, punto de convergencia de las rutas que conectan el Golfo de México con la costa este de Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Europa. Para México, eso significa una pieza nueva en su arquitectura logística nacional: un puerto del sur-sureste capaz de redistribuir hacia la península flujos de comercio que durante décadas dependieron de terceros, y de atraer inversión a una región históricamente desconectada del sistema logístico del país.

Ahí reside el retorno más profundo de la obra, el que no se mide solo en ingresos portuarios. Durante décadas, el sur-sureste quedó al margen de la conectividad marítima de gran escala, y esa desconexión es uno de los rasgos estructurales de su rezago. Una infraestructura portuaria de esta magnitud, articulada con el sistema de carga y los polos de desarrollo, ataca esa desconexión en su raíz. El puerto deja de ser una obra para volverse un instrumento de justicia territorial: la pieza que inserta a Yucatán en las redes globales y, al mismo tiempo, irradia empleo, inversión y valor agregado sobre el territorio que esperó demasiado su oportunidad.

Que un operador del tamaño de SSA Marine comprometa su inversión sobre la obra que dejó el recurso público confirma que la apuesta era correcta y que el activo es viable. Esa validación de mercado, depositada sobre infraestructura ya construida, es la señal que transforma una ampliación en una decisión de localización para las cadenas de suministro del próximo ciclo. En un continente donde la infraestructura portuaria moderna escasea, ser el puerto que llegó primero, con la obra concluida y el horizonte de inversión confirmado es una posición que, una vez ganada, tiende a consolidarse.

Yucatán llevaba décadas esperando este momento, y hoy lo materializa cumpliendo lo que se prometió. El compromiso de campaña del gobernador Joaquín Díaz Mena se volvió designación estratégica nacional, la designación se volvió obra, y la obra avanza sin pausa hacia su conclusión. El Renacimiento Maya, concebido como modelo de desarrollo regional encuentra en este puerto su expresión física más contundente. La conclusión a menos de dos años de gobierno de la primera es la confirmación de que el camino estaba bien trazado desde el principio. Lo que viene es convertir la obra que hoy distingue a Yucatán del resto del país en la ventaja que mañana distinga a México en el reordenamiento logístico del continente.