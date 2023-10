Rebecca de Alba explica la razón por la que no tuvo hijos con Ricky Martin

“Hubiera sido magnífico que pudiera haber sido mamá”, explicó la conductora Rebecca de Alba en una reciente conversación en la que explicó la razón por la que no tuvo hijos con el cantante Ricky Martin cuando fueron pareja.

Rebecca de Alba es una modelo y conductora originaria de Zacatecas, México, que desde la década de los ochenta ha incursionado en la industria del entretenimiento. En la actualidad continúa con sus esfuerzos dentro de la televisión mexicana.

A finales de los noventa y principios de los 2000, Rebecca de Alba inició una relación romántica con Ricky Martin que duró alrededor de ocho años.

Rebecca de Alba y Ricky Martin mantienen una buena relación. (Foto: Instagram / @dealbarebecca / @ricky_martin)

¿Por qué Rebecca de Alba y Ricky Martin no tuvieron hijos?

El pasado 14 de octubre, el programa de En la cama con... de Alberto Peláez publicó una conversación con Rebecca de Alba en el que la modelo y conductora se sinceró sobre uno de los aspectos de su relación con Ricky Martin.

El conductor le preguntó a Rebecca de Alba si le hubiera gustado tener hijos y explicó que lo intentó con Ricky Martin:

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos. Hubiera sido magnífico que pudiera haber sido mamá y no, no se logró. Tuve un par de pérdidas con la misma pareja”, de Alba fue interrumpida por Alberto Peláez quien le cuestionó con qué persona trató de formar una familia.

Ricky Martin y Rebecca de Alba se separaron en 2005. (Foto: EFE)

“Por ahí se sabe, por ahí ya se sabe... con Ricky. Fue una gran pareja, mucho tiempo y queríamos ser papás y hacer una familia. La verdad es que para mí era el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos”, aseguró la conductora mexicana.

Rebecca de Alba puntualizó que a veces se tienen que aceptar las situaciones de la vida: “si no se da, pues... si pude ser mamá, pero a medias porque los perdía”.

¿Cómo fue la relación de Rebecca de Alba y Ricky Martin?

En esa misma entrevista, Rebecca de Alba recordó como fue su relación amorosa con Ricky Martin.

“En ese entonces éramos mejores amigos, yo más grande que él 6 años... yo estaba tanto en programas en vivo... me fui con él de gira, la verdad me la pase muy bien”. Las personalidades se conocieron cuando sus carreras apenas estaban despegando.

Ricky Martin y Rebecca de Alba fueron pareja. (Foto: EFE)

En aquel entonces, Rebecca de Alba apenas incursionaba en la televisión mexicana y Ricky Martin trataba de incorporarse al mundo del entretenimiento de la Ciudad de México, tras haber salido de la agrupación conocida como Menudo.

A pesar de su cercanía, ocho años después de que empezaron a salir, en 2005 anunciaron a los medios su separación; sin embargo, mantienen una buena relación como amigos:

“Nos vimos, pues, como siempre, porque nunca dejas esa relación por nada malo... él ya es papá de cuatro hijos y tiene una carrera cada vez más consolidad”, puntualizó Rebecca de Alba, quien en la actualidad está casada con Michael Bednarsky.

En el caso de Ricky Martin, el cantante anunció su divorcio del pintor Jwan Yosef con quien comparte sus cuatro hijos.