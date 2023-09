¿De qué murió Arnulfo López Sánchez, integrante de Los Traileros del Norte?

El director y vocalista de la agrupación de música norteña Los Traileros del Norte, Arnulfo López Sánchez, falleció a los 75 años luego de estar hospitalizado con un reporte delicado sobre su estado de salud. La noticia fue confirmada en las redes sociales este 29 de septiembre.

“De parte de la agrupación lamentamos el fallecimiento y le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia”, se lee en un escueto comunicado tras el que reaccionaron colegas como Conjunto Primavera, Beto Zapata (Grupo Pesado), Los Herederos de Nuevo León y Grupo Duelo.

En anteriores ocasiones se informó sobre los problemas del corazón que sufría, por lo que permaneció en el hospital tratando de solucionar sus complicaciones cardiacas, razón por la que se pidió oraciones a los seguidores.

Los Traileros del Norte confirmaron el fallecimiento de su vocalista. (Foto: Facebook GrupoTraileros Del Norte)

¿Quiénes son Los Traileros del Norte?

La banda se formó en Guadalupe, Nuevo León, y popularizó éxitos como ‘No le hace que aunque’, ‘Abeja Reina’ y ‘Quisiera ser una lágrima’.

De acuerdo con una entrevista publicada en el YouTube de Arky Productions, Arnulfo fue invitado por Lupe Villanueva luego de que lo viera subir al escenario en un stand como aficionado y ganara el primer lugar con un premio de una charola de vasos de una cervecería.

“Me dijo que yo no tenía dónde ensayar, entonces él me dijo que le gustaría mucho que me uniera al grupo”, contó. Su papá entonces tenía una peluquería chiquita y él trabajaba en una empresa, de la cual se tuvo que ir al asegurar que el trabajo se hizo cada vez mayor. “Tenía mucho miedo”, agregó.

López Sánchez no es el primero que muere en Los Traileros del Norte, pues en 2007 se despidieron de Artemio Peña. En Spotify cuentan con un millón de oyentes mensuales de sus más de 15 discos, que incluyen títulos como Amargo Cumpleaños (1996), Quisiera Ser una Lágrima (1997), Corridos de Mi Tierra (1998) y Cómo Decirte (2000).