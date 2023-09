José Manuel Figueroa pide a Alicia Machado que lo denuncie tras acusarlo: ‘Ahí está la Fiscalía’

Después de que Alicia Machado acusara a su expareja, José Manuel Figueroa, de violentarla física y mentalmente durante su relación sentimental, el hijo de Joan Sebastian negó haberla amenazado, como dijo la actriz venezolana en el reality show Secretos de las Indomables.

El cantante le pidió a su expareja denunciarlo ante las autoridades si tiene pruebas de sus palabras y aseguró que solamente utiliza su nombre para generar controversia en el programa.

“Si tiene tantas pruebas, si tiene modo, forma y lugar, adelante, ahí está la Fiscalía para que pueda asistir su declaración”, dijo a Sale el Sol. “No tengo el poder o no me dedico a ese tipo de cosas para estar amenazando a la gente de muerte, se me hace ridículo”.

Además, argumentó que fue la exreina de belleza quien manifestó actitudes de celos cuando hablaba por teléfono y, según su versión, ella sacó un cuchillo luego de que le pidiera salir de su propiedad.

Alicia Machado y José Manuel Figueroa se acusaron mutuamente de violencia en su relación. (Foto: Instagram @machadooficial / Cuartoscuro)

¿De qué acusa Alicia Machado a José Manuel Figueroa?

En una plática con Yuri, Paty Manterola y Ninel Conde -quien también salió con Figueroa- Machado contó una experiencia traumática en su vida poco tiempo después que llegó a México.

Alicia asegura que en su cumpleaños sus amigos le realizarían una fiesta, pero cuando le preguntó a Figueroa sobre sus planes, él la golpeó. “Es un tipo exageradamente violento. A mí nunca en la vida me habían levantado la mano”.

“Se voltea y me vuela una cachetada de la nada. Una persona que te agrede y maltrata de esa manera es un sociópata (…) Yo nunca he entendido como ese tipo no está preso”, añadió al comentar que cayó contra la pared mientras la pateaba en el suelo con una bota mientras ella estaba en shock.

Regresó a Venezuela y se encerró porque no quería que vieran sus moretones. “Lo primero que hizo es empezarme a llamar y decirme ‘voy a hacer que te saquen de México, que te deporten’”.