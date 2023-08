Rapero Blueface es apuñalado en un gimnasio de Estados Unidos: ‘Vino con un cuchillo’

Este miércoles, el rapero Blueface fue agredido por un hombre de identidad desconocida al interior de un gimnasio donde se encontraba entrenando box, y señaló que, tras ser herido con un arma punzocortante, tendrá que cancelar algunos compromisos de trabajo.

A través de sus historias de Instagram y en sus mismas publicaciones, el también boxeador compartió unos videos de las cámaras de seguridad del sitio, que muestran momentos antes del altercado por el que este fue atacado.

“No podré pelear el 14 de octubre debido a una lesión, no tendré tiempo suficiente para curarme. No digas que no esquivé ningún golpe. Hermano, (el hombre) vino con un perro y un cuchillo a las 10 dxe la mañana”, escribió Blueface.

¿Cómo agredieron al rapero Bueface?

El rapero estaba entrenando la mañana de este miércoles en un gimnasio en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, California, pues se estaba preparando para la pelea pactada en octubre próximo cuando el atacante entró alrededor de las 10 de la mañana.

Con él, llevaba un perro de raza Rottweiler, mismo que salió en escena pero no intervino en la pelea. El hombre, de identidad desconocida, llegó aparentemente a pelear con Blueface, pero un entrenador trató de mediar la situación.

Publicación de Blueface en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, el primero en soltar un golpe fue el famoso, y la situación escaló hasta que aquella persona que entró de imprevisto al gimnasio aparentemente sacó un arma punzocortante.

El hombre que agredió a Johnathan Jamall Porter, nombre real del boxeador amateur, vestía una camiseta blanca, pantalones holgados de mezclilla clara y tenis blancos.

Testigo del ataque a Blueface narra qué ocurrió

El instructor David Kaminsky, que trató de calmar la situación para que no escalara a los golpes, dio su testimonio a TMZ de lo que pasó la mañana de este 23 de agosto.

De acuerdo con Kaminsky, las cosas ‘se calentaron’ rápidamente porque el atacante llegó inmediatamente con Blueface y le repetía: “Te voy a matar”, lo que evidentemente provocó la molestia del rapero de 26 años.

Blueface en una pelea. (Foto: Instagram / @bluefasebabyy)

Cuando apuñaló al también influencer, el hombre huyó en un Tesla Modelo S negro sin placas, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

Los paramédicos acudieron a tiempo para atender la lesión de Blueface, aunque esta le impedirá seguir con algunos compromisos de trabajo, como la pelea del 14 de octubre.