¿Por qué salió ‘El Burro’ Van Rankin del reality show ‘Hotel VIP’? Esto dijo el conductor

En medio de las nominaciones cara a cara que ocurrieron este 31 de agosto dentro del reality show Hotel VIP, el conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin anunció su decisión de dejar la competición emitida por Televisa luego de sufrir de una lesión en su pierna.

“Yo quiero comentar algo que es muy importante, que a lo mejor les va a sorprender, pero he tomado la decisión de abandonar esto”, dijo a sus compañeros al pedirle la palabra a los conductores Roberto Palazuelos y Karina Banda.

Jorge 'El Burro' Van Rankin aseguró que abandonará 'Hotel VIP'. (Foto: Instagram @hotelvipmx)

‘El Burro’ Van Rankin explica por qué abandona ‘Hotel VIP’

En una de las actividades en el programa, Van Rankin se lastimó el tobillo de nueva cuenta, por lo que recibió atención médica. “Ayer estuve con el doctor (…) no es que no lo aguante, claro que lo aguanto, pero los movimientos que me hacen me duele muy fuerte. Está inflamado”, expresó.

Esto le ha generado incomodidad y ha limitado su movilidad, una de sus principales razones para buscar recuperarse. “Llevo 9 días sin hacer absolutamente nada hasta ayer que estuvimos en la zona de juego y en el brinco de la alberca me volví a lastimar”, contó sobre el dolor que actualmente siente.

El doctor le aseguró que estaba en él salir o permanecer. “La decisión que yo tomo es que se me aliviane este rollo porque a mi edad ya está cab...”, añadió.

Por ello, Jorge apuntó a la denominada ‘Ley del Hotel’, una de las reglas que estipula que si un participante no se recupera de un problema de salud en el transcurso de siete días, puede abandonar el proyecto.

“Nadie se esperaba el anuncio que iba a dar, pero les expliqué a todos que tengo que abandonar el Hotel porque son las reglas”, argumentó. Los otros eliminados han sido Christian Estrada y Mariana Ávila.