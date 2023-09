La trágica muerte del hijo de Steve Harwell, fundador de Smash Mouth, mientras vivía el éxito por ‘Shrek’

El vocalista de Smash Mouth, Steve Harwell murió a los 56 años, luego de vivir sus últimos años alejado de la música: estaba en casa, entre cuidados paliativos y despedidas de familiares y amigos. En 2001, su voz resonaba en la banda sonora de la película Shrek, ese mismo año, mientras se catapultaba a la fama, el cantante vivió la muerte de su hijo.

Steve Harwell fundó Smash Mouth en la década de los 90, una banda de rock alternativo que a inicios de los 2000 hizo bailar hasta a personajes animados en la cinta de DreamWorks con ‘All Star’ y su versión de ‘I’m a Believer’.

Su ritmo en ese soundtrack los llevó una fama que hasta ese entonces no habían conocido, pero Steve Harwell tuvo muchas dificultades a lo largo de su vida, además del alcoholismo y la oleada de diagnósticos que complicaron su salud hasta llevarlo a cuidados paliativos y a una muerte por insuficiencia hepática, el cantante de ‘Walkin’ on the Sun’ vivió una gran pérdida.

Steven Harwell, vocalista de Smash Mouth, murió a los 56 años, sus canciones, como ‘I’m a Believer’ salen en ‘Shrek’. (Foto: YouTube / Especial).

¿Qué pasó con el hijo de Steve Harwell?

Steve Harwell estuvo casado con Michelle Laroque por varios años, su relación fue muy reservada, pero se supo que en enero de 2001 nació su único hijo, se llamaba Presley Scott Harwell.

Cuando el pequeño Presley tenía seis meses, en julio de 2001, murió por complicaciones de una leucemia linfocítica aguda.

Mayo Clinic explica que la leucemia linfocítica aguda es el tipo de cáncer más común en niños, se presenta en la sangre y la médula ósea.

El director de gira de Smash Mouth en ese tiempo dijo a Billboard que la banda cancelaría las fechas de su gira debido al fallecimiento del hijo de su vocalista.

El niño enfermó un día jueves y fue llevado de gravedad al Hospital Infantil Sunrise de Las Vegas, murió repentinamente el sábado de esa semana. Según Daily Mail, sus papás no sabían que estaba enfermo. Lo despidieron con una misa en su memoria, en aquella ciudad.

Billboard habló con el representante de Interscope, la discográfica de la banda, quien comentó: “Se lo están tomando día a día... tenían previsto hacer sobre todo programas de radio y apariciones tipo feria de verano”.

Luego de que murió Presley, Harwell y Michelle Laroque se divorciaron, aunque no se supo con exactitud cuándo fue, ya que mantenían su relación alejada de la vida pública.

De acuerdo con Variety, Harwell creó un fondo de investigación médica en nombre de su hijo: The Presley Scott Research Foundation for Leukemia.

La BBC detalla que 10 años después de la muerte de su bebé, Harwell recaudó 15 mil dólares para un hospital infantil tras aceptar el reto de comerse 24 huevos.

Steve Harwell fundó Smash Mouth, banda del soundtrack de 'Shrek'. (Instagram @smash_mouth_steve / YouTube Dreamworks)

¿Qué pasó con Steve Harwell y Smash Mouth?

El alcoholismo y la mala salud de Harwell tuvo consecuencias que afectaron su memoria, habla y funciones motoras.

El cantante se vio en medio de varias polémicas en la segunda década de los 2000: en 2015 gritó groserías al público y en 2016 se desmayó en el escenario; en 2020 habló en contra de cubrebocas y vacunas que se usaban como medida ante el COVID y al final, en 2021, decidió salir de la agrupación que fundó.

“Me he esforzado mucho para superar mis problemas de salud física y mental para tocar frente a ustedes una última vez, pero no pude. No puedo esperar a ver lo que Smash Mouth logra y estoy ansioso por agregarme como uno de los nuevos fans de la banda”, dijo Steve en su carta de retiro de la agrupación.

“Desde que era niño, soñaba con ser una estrella de rock actuando frente a estadios con entradas agotadas y he sido muy afortunado de poder hacer realidad ese sueño”, agregó el cantante en ese entonces en un comunicado.

De los miembros fundadores solo sigue De Lisle. A Harwell lo reemplazó el cantante Zach Goode. El grupo todavía hace giras y ha sacado algunos temas originales, pero no ha publicado ningún disco nuevo desde hace una década.