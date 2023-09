Reportan a Steve Harwell, exvocalista de Smash Mouth, en su lecho de muerte; esto sabemos

Steve Harwell es el intérprete de 'All Star', canción de 'Shrek'. (Instagram @smash_mouth_steve / YouTube Dreamworks)

Steve Harwell, cofundador y exvocalista de la popular banda norteamericana Smash Mouth, podría estar viviendo sus últimos días y se encuentra recibiendo cuidados paliativos en su casa.

El exintegrante de la banda noventera de éxitos como ‘Walking on The Sun’ y ‘All Star’ -tema famoso por la película Shrek- está en su lecho de muerte y despidiéndose de sus familiares y amigos luego de varias complicaciones de salud.

Harwell, de 56 años, ha luchado contra el alcoholismo toda su vida y en este momento, llegó a la etapa final de una insuficiencia hepática por la cual estaba recibiendo tratamiento médico, dijo su representante al sitio TMZ.

¿Qué enfermedades tiene Steve Harwell?

El músico además había recibido diagnósticos de miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encelofatía de Wernicke; su estado de salud empeoró por el consumo de diversas sustancias, según testimonios de gente cercana.

“Aunque Steve todavía está aquí con nosotros, lamentablemente será sólo por un corto tiempo”, dijo su representante Robert Hayes a CNN. “Esperamos que la gente respete la privacidad de Steve y su familia durante este momento difícil”.

Harwell abandonó a Smash Mouth en 2021 y anunció también su retiro de la música luego de aparecer en un concierto de Nueva York en estado inconveniente, por lo que algunos de sus seguidores se preocuparon por él.

“Desde que era niño, soñaba con ser un rockstar actuando frente a estadios con entradas agotadas y he sido muy afortunado de vivir ese sueño”, mencionó Harwell en su carta de despedida de Smash Mouth.

Algunos medios reportaron que en aquel evento Harwell arrastraba las palabras, lucía desorientado y además fue agresivo con el público, producto quizá de la encelofatía de Wernicke que padece.

La encelofatía de Wernicke es un trastorno grave en el cerebro comúnmente asociada con el consumo excesivo de alcohol. Esta enfermedad pudo afectar la capacidad motora de Harwell.

“Me he esforzado mucho para superar mis problemas de salud física y mental para tocar frente a ustedes una última vez, pero no pude. No puedo esperar a ver lo que Smash Mouth logra y estoy ansioso por agregarme como uno de los nuevos fans de la banda”, dijo en su carta de retiro de la agrupación.

¿Qué pasó con Smash Mouth tras la salida de Harwell?

Smash Mouth continúa dando conciertos con el vocalista Zach Goode como sustituto de Steve Harwell. De hecho, estuvieron en el Corona Capital Guadalajara 2021. La banda se presentó solo una vez en México con su cantante original en el Festival Roxy del 2017.

La banda es mejor conocida por el tema ‘All Star’, la cual forma parte del soundtrack de Shrek, película de Dreamworks que ganó un Oscar a Mejor Largometraje Animado.