Fallece Paul Reubens a los 70 años: ¿Qué le pasó al polémico actor de ‘Matilda’ y ‘Batman regresa’?

Paul Reubens murió a los 70 años, fue el actor que dio vida al personaje ochentero Pee-wee Herman y al agente Bob de la película Matilda (1996), además del padre de El Pingüino (Danny DeVito) en Batman Regresa (1992)

Su publicista informó en un comunicado su fallecimiento tras seis años de vivir con cáncer en secreto. Reubens dejó un último mensaje:

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

El director mexicano Guillermo del Toro tuiteó este lunes que él fue “uno de los santos patronos de todas las rarezas inadaptadas, extrañas, desajustadas, maravillosas y milagrosas”.

“Conmocionado y entristecido. Nunca olvidaré cómo me ayudó Paul al principio de mi carrera. No habría sido posible sin su apoyo. Era un gran artista. Le echaré de menos”, dijo Tim Burton, director de Merlina y El joven manos de tijera que también trabajó con Reubens.

¿Quién fue Paul Reubens?

Reubens nació en Peekskill, Nueva York, en Estados Unidos, su nombre verdadero era Paul Rubenfield, creció en Sarasota, donde sus padres tenían una tienda de lámparas y él hacía espectáculos de comedia para sus vecinos niños.

En el bachillerato estudió actuación, luego estudió en el Instituto de las Artes de California y se presentaba en clubes locales de comedia y en teatros.

En la década de los 70, Reubens creó a Pee-wee cuando formaba parte del grupo de improvisación de teatro de Los Angeles The Groundlings.

El debut del personaje en el teatro fue en Los Angeles en 1981, se caracterizaba por su traje gris demasiado ajustado, mocasines gruesos blancos y pajarita roja, decía frase cómicas como “Sé que lo eres, pero ¿qué soy yo?”.

Luego fue llevado al cine con Pee-wee’s Big Adventure (1985) en la que su personaje vive una aventura por todo Estados Unidos, fue dirigida por Tim Burton; además, su serie de televisión, Pee-wee’s Playhouse, estuvo al aire durante cinco temporadas, ganó 22 premios Emmy.

El actor Paul Reubens, en una imagen de archivo de 2007. EFE/Joshua Gates Weisberg

Sin embargo, en 1991, Reubens fue arrestado un arresto por exposición indecente en 1991 y su personaje Pee-wee Herman fue enviado al exilio después de su arresto. Mientras tanto, el actor participó en varias cintas de los 90, además de Matilda y Batman Regresa (1992):

Burton (1992).

(1992). Batman Returns.

Buffy the Vampire Slayer.

Invitado en la serie de televisión Murphy Brown .

. Mystery Men (1999) .

(1999) . Blow (2001), con Johnny Depp y Penélope Cruz.

Reubens volvió a su personaje a los 60 años, finalmente hizo una adaptación para Broadway de The Pee-wee Herman Show en 2010, y la película de Netflix de 2016.

¿Por qué arrestaron a Paul Reubens?

Reubens fue arrestado por “exhibicionismo indecente” en una sala de cine para adultos en Sarasota, Florida, estaba masturbándose en un cine para adultos. Las salas X eran legales, pero el onanismo allí constituía un delito.

Le impusieron una pequeña multa por ese delito, pero luego de ello se convirtió en el blanco frecuente de los chistes de los programas de entrevistas nocturnos.

“En el momento en que me di cuenta de que mi nombre iba a ser dicho en la misma oración que niños y sexo, eso fue realmente intenso”, dijo Reubens a NBC en 2004. “Eso es algo que supe desde ese mismo momento, pase lo que pase más allá de ese punto, algo está allá afuera en el aire que es realmente malo”.

Reubens señaló que recibió muchas ofertas de trabajo, pero dijo a AP que la mayoría de ellas querían aprovechar “lo espeluznante de mi situación”, y él no quería hacerlas. “Simplemente, cambió. Todo cambió.”

En 2001, Reubens fue arrestado y acusado de un delito menor de posesión de pornografía infantil después de que la policía incautara imágenes de su computadora y colección de fotografías, pero la acusación se redujo a un cargo de obscenidad y se le dio tres años de libertad condicional.

Con información de EFE y AP.