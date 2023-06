Muere Paxton Whitehead, actor de ‘Friends’ y ‘Frasier’, a los 85 años

El actor británico Paxton Whitehead falleció a los 85 años en un hospital de Arlington, Virginia, confirmó su hija Alex Whitehead-Gordon; entre sus principales papeles se encuentra su participación en la exitosa serie Friends en la que interpretó al Sr. Waltham, el jefe de Rachel (Jennifer Aniston) durante la cuarta temporada.

Los allegados al histrión confirmaron que la causa de muerte por la que había sido internado fueron complicaciones después de sufrir una caída, según afirmó The New York Times.

Durante de su trayectoria artística destacó con su trabajo tanto en teatro como en cine y televisión, pero también en la dirección. Fue la obra Camelot la que lo hizo estar nominado al premio Tony como mejor actor en un musical.

Paxton Whitehead inició su carrera en el teatro. (Foto: Twitter @LaurenMilberger)

¿Quién fue el actor Paxton Whitehead? Su trayectoria

El nacido en Kent, Reino Unido, en octubre de 1937, estudió en la escuela de Rugby, en Warwickshire, y en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, en Londres.

Aunque participó en compañías de gira y la Royal Shakespeare Company se mudó a Nueva York, en donde encontró oportunidades en obras de Broadway entre 1962 y 2018.

Por un tiempo destacó como director artístico del Festival Shaw, pero volvió a la actuación, en la que apareció en proyectos como Back to School (1986), Baby Boom (1987), The Adventures of Huck Finn (1993), My Boyfriend’s Back (1993), Jumpin’ Jack Flash (1986), The Duke (1999), The Aristocrat (2009) y Kate and Leopold (2001).

En televisión -además de Friends en los noventas- hizo algunos papeles cómicos en programas como el vecino de pasillo Hal Conway entre 1992 y 1999 en Mad About You a lo que se suma su aparición en 3rd Rock From the Sun, Frasier, Law & Order, Desperate Housewives y The West Wing. Su último proyecto fue en 2011 en el filme para la pantalla chica The Importance of Being Earnest.