Muere Harry Belafonte, cantante de ‘Banana Boat Song’, a los 96 años

Harry Belafonte, el gigante del espectáculo y los derechos civiles que comenzó su carrera como un actor y cantante innovador y se convirtió en activista, murió este martes los 96 años.

El astro falleció de una insuficiencia cardiaca congestiva en su casa de Nueva York, donde estuvo acompañado por su esposa Pamela, confirmó Ken Sunshine, de la firma de relaciones públicas Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Belafonte fue uno de los primeros artistas negros en obtener una gran cantidad de seguidores en el cine y en vender un millón de discos como cantante.

Muchos todavía lo conocen por su éxito ‘Banana Boat Song (Day-O)’. Sin embargo, forjó un legado mayor una vez que redujo su carrera como actor en la década de 1960 y ejerció el decreto de su héroe Paul Robeson, quien decía que los artistas son “guardianes de la verdad”.

Belafonte se mantiene como un modelo y referente de los famosos activistas. Trabajó en estrecha colaboración con su amigo y contemporáneo, Martin Luther King Jr., a menudo interviniendo en su nombre tanto con políticos como con otros artistas y ayudándolo financieramente.

James Foreman, secretario ejecutivo del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, izquierda, el líder por los derechos civiles Dr. Martin Luther King Jr., centro, director de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur y el activista y cantante Harry Belafonte aparecen durante una conferencia de prensa en Atlanta el 30 de abril de 1965. (Horace Cort/AP)

Trayectoria de Harry Belafonte

Su nombre verdadero era Harold George Bellanfanti Jr., nació en 1927 en una comunidad caribeña en Harlem. Su padre era marinero y cocinero con ascendencia holandesa y jamaiquina y su madre, en parte escocesa, trabajaba como empleada doméstica. Ambos padres eran inmigrantes indocumentados y Belafonte recordó haber vivido “una vida clandestina, como una especie de criminales, huyendo”.

Después de la guerra, encontró trabajo en Nueva York como ayudante de conserje en algunos edificios de apartamentos. A un inquilino le cayó bien y le dio entradas gratis para una obra en el American Negro Theatre, una compañía comunitaria de artistas negros.

Belafonte quedó tan impresionado que se unió como voluntario y luego como actor. Poitier era uno de sus compañeros, ambos “delgados, melancólicos y vulnerables dentro de nuestras duras corazas de autoprotección”, escribió más tarde Belafonte.

Cuando tomaba clases de actuación en la New School for Social Research, Belafonte conoció a Brando, Walter Matthau y otras futuras estrellas, con quienes forjó una fuerte amistad que los acompañaría durante su ascenso en el mundo del espectáculo.

Sus primeros créditos teatrales incluyeron Days of Our Youth y Juno and the Peacock de Sean O’Casey, una obra que Belafonte recuerda menos por su propia interpretación que por un visitante detrás del escenario, Robeson, el actor, cantante y activista.

Harry Belafonte, recién nombrado embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), habla en una conferencia de prensa en la ONU en Nueva York, el 4 de marzo de 1987. (Richard Drew/AP)

Belafonte había sido un artista importante desde la década de 1950. Ganó un premio Tony en 1954 por su papel protagónico en Almanac de John Murray Anderson y cinco años más tarde se convirtió en el primer actor negro en ganar un Emmy por el especial de televisión Tonight with Harry Belafonte.

En 1954, coprotagonizó con Dorothy Dandridge el musical Carmen Jones, dirigido por Otto Preminger, que significó un avance para los elencos totalmente integrados por negros. La película de 1957 Island in the Sun fue prohibida en varias ciudades del sur, donde los dueños de los cines fueron amenazados por el Ku Klux Klan por el romance interracial entre los personajes de Belafonte y Joan Fontaine.

Su álbum Calypso, lanzado en 1955, se convirtió en el primero de un artista solista oficialmente certificado por vender millones de copias y desató una fiebre por los ritmos caribeños. Belafonte fue apodado ‘Rey del Calypso’, aunque rechazaba el mote.

Era una superestrella, pero fue criticado, y ocasionalmente lo demandaron, por usar material tradicional y no compartir las ganancias. Belafonte expresó su pesar y también su preocupación por ser encasillado como cantante de calipso, negándose durante años a cantar ‘Day-O’ en vivo después de dar presentaciones en televisión con un telón de fondo de un bote de banana.

Algunas de las producciones en las que participó se encuentran:

Buck and the Preacher

Uptown Saturday Night

Bobby

White Man’s Burden cameos

The Player

Prêt-à-Porter

Tanner on Tanner

El infiltrado del KKKlan

*Con información de AP