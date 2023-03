Osvaldo Ríos afirma que le regaló un verso a Shakira para una de sus canciones

La vida amorosa de Shakira la ha inspirado para escribir canciones desde los inicios de su carrera para algunas de sus exparejas, como Gerard Piqué, Antonio de la Rua y Osvaldo Ríos; este último reveló que él fue escencial para las primeras composiciones de la colombiana.

Se sabe que Osvaldo Ríos es considerado el ‘primer amor’ de Shakira, e incluso ella le dedicó algunas canciones como ‘Antología’, ‘Moscas en la casa’ y ‘Tú', por mencionar algunas.

En una reciente entrevista para el programa Chisme No Like, el actor recordó con mucho cariño la relación que sostuvo con la artista colombiana, y mencionó que le regaló diversos poemas.

“Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones”, explicó a sus entrevistadores.

Incluso, el también psicólogo indicó que uno de aquellos versos lo agregó Shakira a una de sus canciones, llamada ‘No Creo’, que forma parte de su segundo álbum de estudio ¿Dónde están los ladrones? (1998), al igual que otras melodías que le dedicó.

“Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: ‘Nene, ¿te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’. Yo le dije que sí, eso ya es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé”, inició explicando para después decir a cuál se refiere.

“Tiene este verso: ‘Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento’. Ese verso ella me pidió permiso para incluirlo y fue un regalo que yo le hice”, aseguró Osvaldo Ríos.

Osvaldo Ríos revela que Shakira componía en aviones

El actor también dijo que recuerda con mucho cariño las composiciones que, de acuerdo con él, le dedicó la cantante que recientemente estrenó una colaboración con Karol G, llamada ‘TQG’.

“(’Moscas en la casa’) fue una canción muy linda que se me escribió entre muchas otras que ya son del conocimiento público, como ‘Tú' y ‘Ojos Así'. Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas porque ella escribía en ellas. Shakira compone en servilletas de los aviones. Al menos lo hacía cuando estábamos juntos. La musa le daba en los aviones y escribía en servilletas”, compartió.