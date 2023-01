Muere Polo Polo: ¿Por qué el comediante no hacía chistes de políticos?

En los chistes de Polo Polo podía el público encontrar una mención a toreros, o a Hugo Sánchez, incluso a Lady Di o a Dios, pero en ninguno se hacía referencia a los políticos.

Contrario a otros comediantes de la segunda mitad del siglo pasado, Polo Polo se enfocó a que su carrera fuera reconocida por chistes llenos de palabras altisonantes, en los que contaba historias muy largas y cuyo remate era lo menos gracioso de todo el relato.

Por ello, el comediante se especializó en que sus chistes fueran sobre temas que hoy en día podrían ser considerados políticamente incorrectos. Sus burlas se iban sobre las mujeres, gays, la religión y, principalmente, el albur y el sexo.

Sin embargo, el tema de la política no estaba dentro de su repertorio. De acuerdo con el propio Polo Polo, ese tópico no se encontraba en su interés, por lo mismo no quería exhibir su falta de conocimiento político y por eso no lo incluía en sus rutinas.

“No estoy suficientemente enterado de la política y si no sé al ciento por ciento de algo me van a hacer pedazos en cualquier rinconcito; me refiero a que alguien de la audiencia me diga que eso no es así. Hablo de las cosas que conozco y para qué me arriesgo a que se ofenda una persona importante, o pisar un callo fuerte. ¿Qué necesidad?”, dijo Polo Polo a La Jornada en 2016.

Muere el comediante Polo Polo a los 78 años

Este lunes se reportó el fallecimiento del comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como Polo Polo, a los 78 años.

Paul García, hijo del comediante originario de León Guanajuato, confirmó su fallecimiento al programa Ventaneando, detalló que se trató de una muerte natural en su casa.

El comediante se retiró de los escenarios en 2016, luego de ello sonaron rumores sobre un padecimiento de Alzheimer; sin embargo, su hijo informó que Polo Polo tenía demencia vascular y había estado recibiendo cuidados en casa debido a que no deseaba ser llevado a algún centro de salud. Los servicios funerarios serán en la agencia Gayosso de Sullivan en la Ciudad de México.