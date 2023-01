Cazzu responde abucheos en festival de Argentina: ‘Al que no le guste que se vaya’

Desde que Cazzu realizó un comentario sobre la Selección Mexicana, parece que sus fans no están muy contentos. Ahora, en su natal Argentina fue abucheada durante una presentación, algo que no permitió pasara desapercibido y se defendió de los múltiples ataques.

Esto ocurrió durante su presentación en el Festival Bum Bum en Córdoba, Argentina, en el que también estuvieron grupos y artistas como Cristian Castro, Miranda! y Los Pericos, por mencionar algunos.

Un video difundido a través de TikTok y que rápidamente cobró relevancia en redes sociales, muestra a ‘la nena trampa’ sobre el escenario respondiendo a los abucheos de la gente, que presuntamente comenzaron porque el público estaría esperando que bajara del escenario para la presentación del también argentino, apodado La Mona Jiménez.

Cazzu responde abucheos en festival

Entre los argumentos de Cazzu, la cantante señala que en la industria musical existe cierta discriminación a las mujeres. “Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube al escenario, te insultan, te dicen vete”, se le escucha decir en el video.

La cantante de ‘Bounce’ también dijo que se necesita mucho valor para subir a un escenario a cantar, por lo que pidió respeto a todos los que se encontraban gritándole que se bajara.

“Soy una señora, me tienen que respetar. Hay que tener un montón de huevos para pararse en un escenario con un montón de gente, un montón de huevos y hay un montón de chabones que no los tienen”, aseguró.

En el clip, se escucha que la cantante se está dirigiendo a quienes la abuchean para que baje del escenario, e hizo un comentario para ‘cerrar’ el tema.

“Me paro orgullosa acá y al que no le guste que se vaya. Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante, Córdoba”, se le escucha decir entre aplausos y abucheos, que continuaron por unos segundos.