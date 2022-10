Cazzu revela que fue discriminada en su natal Argentina: Esto fue lo que sucedió

En la actualidad, la rapera argentina Cazzu es una de las exponentes más importantes del género urbano en su país natal Argentina, pero cuando llegó a vivir a Buenos Aires desde Jujuy, la ciudad al norte en la que nació, sintió cómo fue discriminada.

El relato lo hizo hace un año al programa Podemos hablar, pero se viralizó recientemente. “Igual creo que es algo que nadie está muy libre, no importa cuál sea el motivo, siempre existe un motivo para que alguien te discrimine, pero en mi caso yo estuve mucho tiempo en la cumbia, después me cambié de género, vengo de Jujuy y es un motivo. No creo que solo sea en Buenos Aires”, explicó.

El acento de la región fue una de las principales razones y la cantante, que vendrá a México a presentar su gira Nena Trampa, tiene una explicación. “Buenos Aires tiene toda una cultura muy centralizada donde están muy acostumbrados a disponer de cómo es el mundo exterior porque encima nosotros somos como el interior”.

La trapera argentina Cazzu ha sido racializada en Argentina por ser de una región que hace frontera con Bolivia. pic.twitter.com/fKSWKeBXry — Lo + viral (@VideosVirales69) October 21, 2022

La actitud que a Cazzu le parece ofensiva sobre su acento

Al colindar con Bolivia, Cazzu y otros cientos de habitantes mantienen una forma de hablar distinta a la de la capital sudamericana.

“Pasa por el acento. Por ejemplo, me parece ofensivo eso de: ‘¿Puedes volver a decir lo que dijiste?, porque tu acento me gusta mucho’. Con respecto a lo físico, nosotros estamos en un lugar donde ser hegemónico es un poco importante y creo el bullying más grave está siempre en el Internet, en las redes sociales”, apuntó.

Asimismo, la actual pareja de Christian Nodal indicó que también lo notó por ser mujer. “Lo siento más en Argentina por cuestión de dónde vengo, por ser del norte, nosotros estamos en el límite con Bolivia y la Argentina tiene una guerra racial con Bolivia bastante jodida y más cuando estás más cerca. Es muy importante la diferencia entre el boliviano y el argentino y creo que de repente Argentina tiene un tema del racismo contra Bolivia”.