Muere Hubert G. Wells, entrenador de animales de ‘Doctor Dolittle’, a los 88 años

Hubert G. Wells, uno de los entrenadores de animales más reconocidos en Hollywood, murió la Navidad pasada en su casa de Thousand Oaks, Estados Unidos, a los 88 años por causas naturales, según dio a conocer recientemente su compañera Doree Sitterly.

Quien formara parte de cientos de películas y programas de televisión fue encargado de entrenar distintas especies entre las que se encuentran leones, leopardos, camellos, chimpancés, caballos y hasta un rinoceronte, según The Hollywood Reporter.

¿Quién fue Hubert G. Wells?

El nacido en Hungría, Budapest, se interesó en los animales cuando era un niño ya que le gustaba ir al bosque a observar pájaros. Se mudó a Estados Unidos y en 1964 llegó a California después de conocer a alguien cercano a Disney; posteriormente trabajó en el parque temático y zoológico Jungleland.

Entre los títulos en sus años de trabajo –incluso se desempeñó como doble de acción– se incluye Out of Africa, ganadora de varios premios Oscar, entre ellos el de mejor película protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford.

Otros son Sheena (1984), Lancelot Link, Secret Chimp (1970), Ring of Bright Water (1969), Living Free (1972), Doctor Dolittle (1967), Proyecto X (1987), The Ghost and the Darkness (1996), Quest for Fire (1981) y Babe: Pig in the City (1998).

“Sheena era una mala película, casi dolorosa de ver, pero para mí y mi equipo fue divertida de hacer y financieramente gratificante”, escribió en 2017 en su libro Memoir Lights, Camera, Lions.

Wells creó la Animal Actors of Hollywood, que dirigió durante 30 años al convertirse en uno de los más buscados en la industria. Según su versión, parte de la funcionalidad del entrenamiento es el contacto y la confianza que se debe desarrollar entre los animales y los seres humanos, sin tenerle miedo a que puedan ser o salvajes.