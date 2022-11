Amaia Montero es captada saliendo de clínica mental en España

La cantante Amaia Montero, de 46 años, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, fue vista saliendo de una clínica mental en Navarra, España, a la que ingresó hace unas semanas luego de que se viralizara una fotografía en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores.

La imagen –a blanco y negro– la mostraba con un semblante diferente al que comúnmente tiene en las publicaciones que comparte junto al mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Aunque primero se editó el texto que la acompañaba, actualmente tampoco aparece la original. Desde entonces ha recibido todo tipo de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Días después fue su hermana, Idoia Montero, quien habló sobre su estado de salud. “Amaia no está pasando por su mejor momento. Solo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, dijo a Cadena 3.

Amaia Montero recibe tratamiento especializado

Aunque los reportes no han revelado a qué tipo de tratamiento se sometió, y ella tampoco ha hablado al respecto ni ha subido nada en sus redes, se la vio acompañada de sus familiares, quien le han brindado apoyo en todo momento, según reportó Lecturas.

Todo ocurrió en octubre pasado, pocas semanas después de anunciar su nueva producción discográfica, la cual llega luego de cuatro años de silencio musical tras el lanzamiento en 2018 de Nacidos para creer luego de que en 2020 confirmara que estaba inmersa en un proceso de composición.

Montero salió de la agrupación española con la que fue reconocida en 2007, tras lo cual inició una carrera como cantante solista de la que no se ha salvado de protagonizar algunas polémicas. Hace dos años aseguró que necesitaba un respiro para sanar luego de ser objeto de críticas.