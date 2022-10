Amaia Montero: Esto es lo que sabemos sobre la presunta desaparición de la cantante

Desde hace aproximadamente una semana, la salud de Amaia Montero ha preocupado a sus seguidores gracias a una foto a blanco y negro que publicó la cantante hace algunos días en el que se le ve con un semblante diferente al que comúnmente tiene en fotos y videos.

En redes sociales detallan que la cantante había acompañado la foto con la siguiente frase: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Sin embargo, en la foto que actualmente está en su perfil de Instagram no hay descripción.

Su última publicación fue hace tres días, donde compartía una imagen en uno de sus conciertos con la leyenda “René”, acompañada de algunos emojis de corazones y felices.

Sin embargo, después de esta se desconoce el estado de salud de la cantante o dónde se encuentre, lo que ha preocupado a sus miles de fans, quienes en las últimas publicaciones de la cantante de ‘La playa’ le han dedicado palabras de apoyo y aliento para salir de aquel bache emocional que está experimentando.

Amaia Montero ¿está desaparecida?

Algunos medios locales en España han buscado contactar a familiares, amigos o personas cercanas a la cantante, aunque presuntamente nadie sabe nada sobre Amaia: ni cómo se encuentra de salud, ni su paradero. Uno de ellos es Marcelo Vaccaro, su productor musical en América.

De acuerdo con su testimonio, compartido por Quién, en primera instancia pensó que la cuenta de la artista de 46 años había sido hackeada; posteriormente recibió una llamada de Amaia en la madrugada y, al querer devolverla, esta no fue respondida.

Tras desconocer cómo se encuentra Amaia, su hermana Idoia Montero fue cuestionada al respecto, quien mencionó que a la única que le corresponde hablar sobre su salud y vida personal es a ella.

“Amaia no está pasando por su mejor momento”, mencionó Idoia a un programa de Cadena 3, según lo rescatado por People en Español. “Solo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, agregó la hermana de la artista.