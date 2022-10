Christian Nodal le canta al oído a una fan que subió al escenario durante concierto

Christian Nodal se presentó en un concierto como parte de su ‘Forajido Tour’ ante miles de fans, entre los que destacó una joven que estaba entre las primeras filas con un cartel en donde le pedía al cantante de regional mexicano que le cantara.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ no lo dudó demasiado y se acercó a ella para cantarle al oído e invitarla al escenario en ‘Eres’. Orgullosa, la afortunada compartió el momento a través de Instagram en distintas publicaciones donde aseguró que era un sueño. “Aun no me la creo. Hoy me hiciste la mujer más feliz del mundo”, escribió entre emoticones.

Nodal abraza a su fan en el escenario

El actual novio de la rapera argentina Cazzu se mostró cariñoso con la supuestamente originaria de Venezuela y la abrazó en repetidas ocasiones mientras posaban juntos para la cámara.

Ya sea tomados de la mano, con caricias a su rostro o su cabello, Nodal intercambió su sombrero al ritmo de: “Eres tan perfecta, eres tú todo lo que más quiero”.

Al final se ve cómo le dedica unas palabras para demostrarle su agradecimiento y admiración: “Te quiero, muchas gracias”, le dice ante un Nodal que en todo momento se muestra sonriente y complaciente. “Arriba Venezuela”, grita él ante el júbilo de los presentes.

Recientemente Nodal había sido objeto de críticas luego de que sus seguidores corearan insultos a la actriz y cantante Belinda, su exprometida, durante su actuación en un palenque de Guadalajara con frases como: “Beli, Beli, Beli, chin**s a tu madre”.

El cantante ignoró por un momento la situación contra su expareja y esbozó una ligera sonrisa, pero luego reaccionó: “Se los dije antes, yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo”; sin embargo, no era la primera vez que vivía una situación similar.