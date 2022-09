Eugenio Derbez reaparece en redes con mensaje a Alessandra Rosaldo: ‘En las buenas y en las malas’

Eugenio Derbez, quien había estado ausente de sus redes sociales y de la vida pública debido a que sufrió un accidente y experimentó una complicada cirugía, reapareció este domingo en Instagram para dedicar un mensaje a su esposa Alessandra Rosaldo.

La cantante y actriz cumplió 51 años este 11 de septiembre, por lo que el comediante mexicano publicó una dedicatoria acompañada de un video de su vida en pareja:

“Celebro y agradezco tu vida Alessandra Rosaldo, tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos. Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca. ¡Te amo infinito! Feliz cumpleaños princesa de mi cuento”.

Alessandra contestó en la misma publicación: “Te amo con toda mi alma amor mío y nada me hace más feliz que festejar contigo, tomados de la mano, viendo pelis con Aitana y comiendo pizza los tres- No hay más. ¡Gracias por TANTO!”, escribió.

La pareja se casó el 7 de julio de 2012 y como parte de la celebración Derbez lanzó un sketch especial llamado ‘¡Mi boda de P. Luche!’, el cual se transmitió previo a la boda real y tuvo una duración aproximada de 13 minutos.

Eugenio Derbez cumplió 61 años sedado

El actor también cumplió años en días pasados, este 2 de septiembre conmemoró sus 61 años; sin embargo no pudo festejar debido a la recuperación que enfrentaba.

De hecho, ese día se compartió un comunicado en las redes sociales del actor, donde indicaba que agradecían las felicitaciones y por el momento él estaba sedado.

Rosaldo tuvo que cumplir un compromiso de trabajo en esa fecha, un concierto en el 90′s Pop Tour, desde el escenario hizo una videollamada a su esposo para cantarle Las Mañanitas.

Al inicio, la cantante de Sentidos Opuestos estaba tratando de comunicarse con el homenajeado, pero no le respondía por lo que ella comienza a bromear haciendo un guiño a uno de sus personajes más populares: Ludovico P. Luche. “¿Por qué no es un niño normal?”, dijo después de que no contestaba; incluso bromeó con que, quizá estaba en el baño.